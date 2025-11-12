Language
    दिल्ली धमाके पर अनिल विज ने जताया दुख, कहा- जल्द तथ्य आएंगे सामने

    By Deepak Behal Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 02:06 PM (IST)

    हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने दिल्ली में हुए धमाके पर दुख जताया और कहा कि एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। बिहार चुनाव के नतीजों पर उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बन रही है और विपक्षी पार्टियां हार के डर से शिकायतें कर रही हैं।

    विज ने दिल्ली धमाके पर जताया दुख।

    जागरण संवाददाता, अंबाला। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने दिल्ली ब्लास्ट को बड़ी दुखद घटना बताते हुए कहा कि इस मामले में एजेंसियां जांच कर रही हैं, जिसके तथ्य जल्द सामने आ जाएंगे।

    वहीं, दूसरी ओर विज ने बिहार चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी की बिहार चुनाव के नतीजे लगभग निकल चुके हैं और पूर्ण रूप से एनडीए की सरकार आ रही है। बाकी सभी पार्टियां धराशायी हो चुकी हैं और यही कारण है कि रोज शिकायतें कर रही हैं और रोता वही है, जिसे हार दिख रही होती है।

