दिल्ली धमाके पर अनिल विज ने जताया दुख, कहा- जल्द तथ्य आएंगे सामने

जागरण संवाददाता, अंबाला। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने दिल्ली ब्लास्ट को बड़ी दुखद घटना बताते हुए कहा कि इस मामले में एजेंसियां जांच कर रही हैं, जिसके तथ्य जल्द सामने आ जाएंगे।

वहीं, दूसरी ओर विज ने बिहार चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी की बिहार चुनाव के नतीजे लगभग निकल चुके हैं और पूर्ण रूप से एनडीए की सरकार आ रही है। बाकी सभी पार्टियां धराशायी हो चुकी हैं और यही कारण है कि रोज शिकायतें कर रही हैं और रोता वही है, जिसे हार दिख रही होती है।