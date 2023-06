बेटे ने कनाडा में एक्सीडेंट कर दिया है और इस हादसे में गोरे की मौत हो गई है। उसे बचाना है तो वकील करना पड़ेगा और रुपये भी देने होंगे। साइबर ठग ने कुछ इसी तरह से काल कर गांव रायेवाली निवासी बैंक से सेवानिवृत्त सतपाल सिंह की पत्नी परमजीत कौर को फोन किया। इतना ही नहीं ठग ने किसी रोते हुए युवक से परमजीत की बात भी करवा दी।

Ambala: तुम्हारे बेटे ने कनाडा में एक्सीडेंट कर दिया, छुड़ाने के लिए देने होंगे रुपये…; काल कर 31 लाख ठगे

अंबाला, जागरण संवाददाता: आपके बेटे ने कनाडा में एक्सीडेंट कर दिया है और इस हादसे में गोरे की मौत हो गई है। उसे बचाना है तो वकील करना पड़ेगा और रुपये भी देने होंगे। साइबर ठग ने कुछ इसी तरह से काल कर गांव रायेवाली निवासी बैंक से सेवानिवृत्त सतपाल सिंह की पत्नी परमजीत कौर को फोन किया। इतना ही नहीं ठग ने किसी रोते हुए युवक से परमजीत की बात भी करवा दी जो कि बोल रहा था मम्मा मुझे बचा लो... यह सुनकर परमजीत का कलेजा पसीज गया और वह ठगों के झांसे में आकर अपने 31 लाख रुपये गंवा बैठे। रुपये गंवाने के बाद जब बेटे से बात की तो ठगी का एहसास हुआ। एक्सीडेंट में गोरे की मृत्यु हो गई पुलिस को दी शिकायत में गांव रायेवाली पंजोखरा निवासी सतपाल सिंह ने बताया 13 जून को उसकी पत्नी परमजीत कौर घर पर ही थी। परमजीत के पास व्हाट्सएप कॉल आई। काल करने वाले व्यक्ति ने कहा कि आपके लड़के गुरविंद्र सिंह से गोरे का कनाडा में एक्सीडेंट हो गया है। इस एक्सीडेंट में गोरे की मृत्यु हो गई है और आपका बेटा गुरविंद्र सिंह कनाडा पुलिस की हिरासत में है। खुद को वकील बताया और रुपये मांगने लगा इसके बाद ठग ने उसकी पत्नी की किसी रोते हुए व्यक्ति से बात भी करवाई। वह कह रहा था कि मम्मा मुझे बचा लो। इसी कारण उसकी पत्नी को लगा की यह उसका बेटा गुरविंद्र सिंह ही है। इसके बाद व्हाट्सएप कॉल करने वाले व्यक्ति ने कहा कि आपके बेटे को पुलिस से छुड़वाने के लिए वकील करना पड़ेगा और पैसे देने पड़ेंगे। काल करने वाले ने खुद को वकील बताया और रुपये मांगने लगा। इस तरह ठगों ने उन्हें 31 लाख रुपये का चूना लगा दिया।

Edited By: Nidhi Vinodiya