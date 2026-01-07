अंबाला विवाहिता मौत मामले में फरार आरोपियों पर धमकाने का आरोप, परिजनों ने एसपी से की न्याय की मांग
अंबाला छावनी के अमर नगर में विवाहिता ज्योति बाला की मौत के मामले में मायके पक्ष ने एसपी अजीत सिंह से मुलाकात की। परिजनों ने आरोप लगाया कि पति गिरफ्तार ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अंबाला। छावनी के अमर नगर में फंदे से लटकी मिली विवाहिता ज्योति बाला (42) की मौत के मामले में मायके पक्ष ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह से मुलाकात कर इंसाफ की मांग की। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि पति की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जेठ, जेठानी और सास अब भी फरार हैं और फोन पर जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। परिजनों ने तीनों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग उठाई।
पिहोवा के गुरु नानक नगर से पहुंचे मृतका के पिता आनंद प्रकाश, भाई आशु, मां किरण बाला, चाची मधु और भाभी पूजा सहित अन्य परिजनों ने बताया कि 28 दिसंबर को दर्ज कराई गई एफआइआर में नामजद होने के बावजूद सह-आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर हैं। परिजनों ने इलाके के एक पार्षद पर भी धमकाने का आरोप लगाया। एसपी अंबाला ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक प्रतीक्षा करने और तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
हत्या को आत्महत्या दिखाने का आरोप
मृतका के भाई आशु ने बताया कि ज्योति की शादी 17 साल पहले अमर नगर निवासी रवि कुमार से हुई थी। दंपती की दो बेटियां हैं। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति और ससुराल पक्ष द्वारा ज्योति को प्रताड़ित किया जाता रहा। कई बार पंचायती समझौते भी हुए। कुछ समय पहले महेश नगर थाने में भी शिकायत दी गई थी।
परिजनों का आरोप है कि घटना वाले दिन ससुराल पक्ष ने पुलिस के पहुंचने से पहले ही शव को अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल पहुंचा दिया और बाद में आत्महत्या की बात कही। मायके पक्ष का दावा है कि लंबे समय से मारपीट और मायके से पैसे लाने का दबाव बनाया जा रहा था, इसलिए यह हत्या है जिसे आत्महत्या का रूप दिया गया।
