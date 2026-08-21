अंबाला में महिला का चल रहा था प्रेस प्रसंग, पति ने डांटा तो टावर पर चढ़ी महिला; जमकर हुआ हाई-वोल्टेज ड्रामा

जागरण संवाददाता, अंबाला। मंडौर गांव में वीरवार को 32 वर्षीय महिला मोबाइल लेकर टावर पर करीब 100 फीट ऊंचाई पर चढ़ गई। पति और पड़ोसियों ने डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस ने डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद उतारा और थाने ले गई।

बाद में मामले की परतें खुलीं। पूनम की शादी 12 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के जिला संभल के सुनील से हुई थी, जो टेनिस एकेडमी में कोच है। रात में कूरियर कंपनी में काम करता है। बड़ी बेटी 11 साल की है, आठ साल का मंझला बेटा है और सबसे छोटी बेटी चार साल की है।

सुनील ने बताया कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई थी। वीरवार दोपहर वह सो रहा था। एकेडमी जाने के लिए उठा तो बाहर भीड़ लगी थी। पता चला कि उसकी पत्नी उसका मोबाइल लेकर टावर पर जा चढ़ी।