अंबाला छावनी में केबल चोरी का आरोपी गिरफ्तार, एक्टिवा समेत तार बरामद

जागरण संवाददाता, अंबाला। पडाव पुलिस थाना ने कार्रवाई करते हुए चोरी करने के मामले में आरोपित नितिन कुमार निवासी हार्डिग लाइन नजदीक खडका कैंटीन छावनी को गिरफ्तार कर लिया। जहां से अदालत के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत भेजा गया।

इस मामले में शिकायतकर्ता मोहित एसडीओ उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम डिवीजन-1 अंबाला छावनी ने पडाव थाना में 31 दिसंबर को शिकायत दर्ज करवाई थी कि अज्ञात आरोपित ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम डिवीजन-1 छावनी से केबल तार का बंडल चोरी किया है। इस वारदात को एक्टिवा पर सवार होकर अंजाम दिया गया था। ऐसे में पुलिस ने एक्टिवा को भी हिरासत में ले लिया है। इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार किया।