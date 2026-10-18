अंबाला में टैंकर ने स्कूटी को मारी टक्कर, महिला की मौत; पिता-पुत्री घायल

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। पंजोखरा साहिब गुरुद्वारे में माथा टेककर लौट रहे पिता-बेटी की इलेक्ट्रिक स्कूटी को रविवार दोपहर किंगफिशर होटल के पास तेज रफ्तार केमिकल से भरे टैंकर ने पीछे से टक्कर मार दी।

टक्कर लगते ही स्कूटी सवार पिता-बेटी सड़क पर एक तरफ जा गिरे, जबकि पीछे बैठी महिला टैंकर के पहियों के नीचे आ गई। टैंकर ने महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे में स्कूटी चालक और उसकी पांच वर्षीय बेटी घायल हो गए। बच्ची के सिर में चोटें आई।

हादसे के बाद टैंकर चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। गांव शहपुर निवासी अवतार सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह स्कूल बस चालक है और हर रविवार अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर बेटी अमृत कौर के साथ गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब में माथा टेकने जाता है।

रविवार को भी वह पांच वर्षीय बेटी के साथ गुरुद्वारे गया था। माथा टेककर लौटते समय उसे संगीता शर्मा मिली, जो मूल रूप से गांव धुराली की निवासी है और परिवार के साथ शाहपुर में किराये के मकान में रहती है। संगीता के साथ चलने की बात कहने पर अवतार ने उसे स्कूटी की पिछली सीट पर बैठा लिया।

शिकायत के अनुसार, दोपहर करीब पौने दो बजे जब वे किंगफिशर होटल के पास पहुंचे तो पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे केमिकल से भरे टैंकर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद अवतार और उसकी बेटी एक तरफ जा गिरे, जबकि संगीता टैंकर के पहियों के नीचे आ गई और कुचले जाने से उसकी मौत हो गई।