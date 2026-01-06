Language
    अंबाला के सरकारी स्कूल के छात्रों ने शुरू किया कपड़ों का सफल स्टार्टअप, 75 हजार रुपये का मिला इनाम

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 04:06 PM (IST)

    अंबाला शहर के बलदेव नगर स्थित पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने कपड़ों का स्टार्टअप शुरू कर सभी को प्रभावित किया है। उनकी ...और पढ़ें

    बच्चों ने किया कपड़ों का स्टार्टअप (जागरण फोटो)

    जागरण संवाददाता, अंबाला। अंबाला शहर के बलदेव नगर के पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्कूल का नाम रोशन किया है। उन्होंने जहां स्टार्ट-अप करके सभी को चकित कर दिया है, वहीं उनकी इस प्रतिभा के चलते उन्हें प्रदेश स्तर पर पंचकूला में 75 हजार रुपये के इनाम के साथ सम्मानित भी किया गया। स्कूल के पांच विद्यार्थियों की टीम ने दो माह में ही कपड़े के बिजनेस को खड़ा कर दिया।

    बल्कि इससे आमदनी भी शुरू हो गई है। बता दें कि पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बलदेव नगर में खंड शिक्षा अधिकारी अंबाला-1 एवं विद्यालय के प्राचार्य के मार्गदर्शन में कौशल बिजनेस चैलेंज पर काम चल रहा है। इसमें वोकेशनल टीचर आइटी गुरप्रीत कौर ने अहम भूमिका निभाई, जो विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने में साथ रही। विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए आइडिया रखा गया था, ताकि बच्चे बिजनेस आइडिया लेकर आए और कमाई करना शुरू करें। इसमें स्कूल स्तर पर 11वीं और 12वीं कक्षा में शुरू करवाया। पहले सीआरसी स्तर पर टीम चुनी गई।

    प्रतियोगिता की शुरुआत क्लस्टर रिसोर्स सेंटर (सीआरसी) स्तर से हुई, जहां विद्यालय की टीम ने अपने व्यावसायिक विचारों, प्रस्तुति कौशल तथा टीमवर्क के बल पर निर्णायकों को प्रभावित करते हुए शीर्ष पांच टीमों में स्थान प्राप्त किया।

    इसके उपरांत टीम ने जिला स्तरीय कौशल बिजनेस चैलेंज में भाग लिया, जहां दो चरणों में आयोजित प्रतियोगिता के प्रथम चरण में पांच हजार रुपये और द्वितीय चरण में 20 हजार रुपये की पुरस्कार राशि अर्जित की थी। इसके बाद सोमवार को विद्यालय की टीम पंचकूला पहुंची, जहां पर इंद्रधनुष स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय कौशल बिजनेस चैलेंज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 75 हजार रुपये की धनराशि अपने नाम की। जहां उन्हें शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने सम्मानित किया।