अंबाला के सरकारी स्कूल के छात्रों ने शुरू किया कपड़ों का सफल स्टार्टअप, 75 हजार रुपये का मिला इनाम

जागरण संवाददाता, अंबाला। अंबाला शहर के बलदेव नगर के पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्कूल का नाम रोशन किया है। उन्होंने जहां स्टार्ट-अप करके सभी को चकित कर दिया है, वहीं उनकी इस प्रतिभा के चलते उन्हें प्रदेश स्तर पर पंचकूला में 75 हजार रुपये के इनाम के साथ सम्मानित भी किया गया। स्कूल के पांच विद्यार्थियों की टीम ने दो माह में ही कपड़े के बिजनेस को खड़ा कर दिया।

बल्कि इससे आमदनी भी शुरू हो गई है। बता दें कि पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बलदेव नगर में खंड शिक्षा अधिकारी अंबाला-1 एवं विद्यालय के प्राचार्य के मार्गदर्शन में कौशल बिजनेस चैलेंज पर काम चल रहा है। इसमें वोकेशनल टीचर आइटी गुरप्रीत कौर ने अहम भूमिका निभाई, जो विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने में साथ रही। विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए आइडिया रखा गया था, ताकि बच्चे बिजनेस आइडिया लेकर आए और कमाई करना शुरू करें। इसमें स्कूल स्तर पर 11वीं और 12वीं कक्षा में शुरू करवाया। पहले सीआरसी स्तर पर टीम चुनी गई।