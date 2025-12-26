Language
    अंबाला में समाधान शिविरों की प्रगति पर प्रशासन की सख्ती, समय सीमा में निस्तारण का आदेश

    By Umesh Bhargava Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 04:26 PM (IST)

    अंबाला में समाधान शिविरों की प्रगति पर प्रशासन की सख्ती (File Photo)

    जागरण संवाददाता, अंबाला। जिले में समाधान शिविरों के माध्यम से प्राप्त जन शिकायतों के निस्तारण को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में एसडीएम दर्शन कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि समाधान शिविरों में आने वाली शिकायतों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर और तय समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए।

    बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इससे पहले चंडीगढ़ से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्तों और संबंधित अधिकारियों के साथ राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की।

    इस दौरान उन्होंने समाधान शिविरों में दर्ज शिकायतों के प्रभावी निस्तारण को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए और प्रगति की समीक्षा की। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के बाद एसडीएम दर्शन कुमार ने जिले के अधिकारियों के साथ अलग से बैठक कर प्राप्त निर्देशों की अनुपालना पर जोर दिया।

    बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि शिकायतकर्ता को केवल औपचारिक जवाब न देकर वास्तविक समाधान उपलब्ध कराया जाए। साथ ही, समाधान शिविरों के दौरान नागरिकों को उनके विभाग से संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाए, ताकि पात्र लोग योजनाओं का लाभ उठा सकें।

    आम नागरिकों की समस्याओं के शीघ्र समाधान के उद्देश्य से प्रत्येक सोमवार और वीरवार को जिला व उपमंडल स्तर पर समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं, प्रत्येक शुक्रवार को चंडीगढ़ से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक कर जिलों की प्रगति की निगरानी की जाती है।