अंबाला में मिड-डे मील कमरे के ताले तोड़कर दो बार चोरी, राशन से लेकर बर्तन तक ले गए चोर

जागरण संवाददाता, अंबाला। धुरकड़ा के सरकारी स्कूल में मिड-डे मील के कमरे को चोरों ने दो बार निशाना बनाया। चोर कमरे का ताला तोड़कर चार गैस सिलिंडर, बच्चों के दूध पीने के 50 स्टील के गिलास, राशन और खाना बनाने के बर्तन चोरी कर ले गए। स्कूल इंचार्ज प्रतिभा गुप्ता की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शिकायत के अनुसार, 12 अक्टूबर को स्कूल में छुट्टी के बाद मिड-डे मील के कमरे पर ताला लगाकर स्टाफ घर चला गया था। अगली सुबह कमरे का ताला टूटा मिला। जांच करने पर भारत गैस के चार सिलिंडर, 50 स्टील के गिलास और बच्चों के भोजन के लिए रखा दाल, मसाले, प्याज व तेल सहित राशन गायब मिला। इसके बाद कमरे पर दोबारा ताला लगा दिया गया।