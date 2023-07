Ambala News: बेगना नदी के पानी में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत, बुजुर्ग भी डूबकर मरा

अंबाला में शनिवार को तीन लोगों की पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतकों में दो सगे भाई हैं। इनकी मौत बेगना नदी में डूबने से हुई। शनिवार सुबह करीब दोनों भाई करीब 11 बजे खेतों में घूमने के लिए गए थे। बेगना नदी में आए तेज बहाव के कारण यहां से बांध टूटा हुआ था। यही से दोनों भाई पानी के अंदर डूब गए।

बेगना नदी के पानी में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत, बुजुर्ग भी डूबकर मरा

Your browser does not support the audio element.

मुलाना/अंबाला, संवाद सहयोगी। गोला गांव के खेतों में घूमने गए दो सगे भाई बेगना नदी के तेज बहाव में डूब गए। ग्रामीणों ने इन दोनों को पानी से निकाला और मुलाना मेडिकल अस्पताल में ले गए। जहां डाक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इसी तरह बराड़ा के तंदवाल गांव में रहने वाले 60 वर्षीय दर्शन सिंह की भी डूबने से मौत हो गई। गोला गांव के रहने वाले नवाब अली ने बताया कि वह मेहनत मजदूरी का काम करता है। उसके पास एक बेटी ओर दो बेटे थे। 14 वर्षीय फरमान अली और 13 वर्षीय शमशाद अली। शनिवार सुबह करीब दोनों भाई करीब 11 बजे खेतों में घूमने के लिए गए थे। बेगना नदी में आए तेज बहाव के कारण यहां से बांध टूटा हुआ था। यही से दोनों भाई पानी के अंदर डूब गए। नवाब अली ने बताया कि उनके साथ गांव का ही एक ओर बच्चा अनिकेत भी था। जिसने यह घटना अपनी आखों से देखी और उसके बाद उसने तुरंत गांव में आकर स्वजनों को दोनों के डूबने की सूचना दी। सूचना मिलने के बाद 15-20 मिनट के भीतर ही दोनों बच्चों को पानी से निकाल भी लिया गया लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। बता दें कि बेगना में तेज पानी आने पर यहां पर कुंड बन जाते हैं इन्हीं कुंड में बच्चे फंस गए और उनकी मौत हो गई। फरमान अली 9वीं और शमशाद 7वीं कक्षा में पढ़ता था। बता दें कि यह परिवार गोला गांव में बरेली के आसपास से आकर यहां बसा है और सब्जियों लगाने का काम करता था। पानी में डूबने से बुजुर्ग की मौत उधर, गांव तंदवाल में पानी में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक के पुत्र कुलविंद्र सिंह ने बताया कि उनका परिवार खेतों में बने डेरे में रहता है। पिछले दिनों आए बाढ़ के पानी के कारण सब तरफ पानी ही पानी हो गया था। जगह-जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं। इनमें अभी भी काफी पानी भरा हुआ है। शुक्रवार दोपहर को उनके पिता दर्शन सिंह (60) दुकान से सामान लाने के लिए घर से निकले थे। लेकिन काफी देर तक जब वह वापस नहीं लौटे तो उन्हें चिंता हुई। जब उनकी तलाश की गई तो उनका शव पानी के गहरे गड्ढे में मिला।

Edited By: Rajat Mourya