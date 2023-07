Ambala: बिजली निगम कार्यालय पर ताला लगाने के मामले में डिप्टी मेयर और पार्षद गिरफ्तार, जनता को भड़काने का आरोप

Ambala News बिजली निगम कार्यालय पर ताला लगाने के मामले में डिप्टी मेयर और पार्षद को अंबाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जनता को भड़काने का लगाया आरोप। 3 दिन से अंबाला शहर में बिजली नहीं आने के कारण पेयजल की किल्लत के बाद डिप्टी मेयर पार्षद जसबीर सिंह और फकीर चंद के साथ धरने पर बैठे थे। लोगों ने घास मंडी स्थित कार्यालय पर ताला जड़ दिया था।

बिजली निगम कार्यालय पर ताला लगाने के मामले में डिप्टी मेयर और पार्षद गिरफ्तार, जनता को भड़काने का आरोप

अंबाला, जागरण संवाददाता: बिजली निगम कार्यालय पर ताला लगाने के मामले में डिप्टी मेयर राजेश मेहता और पार्षद जसबीर सिंह व फकीर सिंह को अंबाला शहर पुलिस ने किया गिरफ्तार। जनता को भड़काने का लगाया आरोप। 3 दिन से अंबाला शहर में बिजली नहीं आने के कारण पेयजल की किल्लत के बाद डिप्टी मेयर पार्षद जसबीर सिंह और फकीर चंद के साथ धरने पर बैठे थे। घास मंडी स्थित बिजली निगम कार्यालय पर जड़ दिया था ताला सुबह के समय ही गुस्साए लोगों ने घास मंडी स्थित बिजली निगम कार्यालय पर ताला जड़ दिया था। इसके बाद डीएसपी हेडक्वार्टर रमेश कुमार और शहर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर नरेंद्र राणा मौके पर पहुंचे लोगों को समझाने का प्रयास किया। लेकिन लोग धरने से नहीं उठे नहीं बिजली निगम कार्यालय का ताला खोला इसके बाद इस्पेक्टर नरेंद्र राणा ने डिप्टी मेयर राजेश मेहता और वार्ड नंबर 1 के पार्षद जसवीर सिंह और दो के पार्षद फकीरचंद सहित कई अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया

Edited By: Himani Sharma