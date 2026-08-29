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हरियाणा के अंबाला में SHO की थाने में मौत, सीने में लगी गोली; शव के पास मिली सर्विस रिवॉल्वर

By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
Updated: Sat, 29 Aug 2026 04:58 PM (IST)

हरियाणा के अंबाला में नग्गल थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर कर्मबीर की सर्विस रिवॉल्वर से गोली लगने से मौत हो गई। ...और पढ़ें

अंबाला के नग्गल थाना प्रभारी की मौत। सांकेतिक फोटो

अंबाला के नग्गल थाना प्रभारी की मौत। सांकेतिक फोटो

HighLights

  1. नग्गल थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर कर्मबीर की गोली लगने से मौत।

  2. सर्विस रिवॉल्वर से लगी गोली, शनिवार दोपहर की घटना।

  3. पुलिस आत्महत्या या हादसे की जांच में जुटी, अंबाला में घटना।

जागरण संवाददाता, अंबाला। हरियाणा के अंबाला के नग्गल थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर की गोली लगने से मौत हो गई। सर्विस रिवाल्वर से गोली लगी है। शनिवार दोपहर करीब 03:15 की घटना बताई जा रही है।

सब इंस्पेक्टर कर्मबीर ड्यूटी पर ही तैनात था। करीब एक साल पहले नग्गल थाने की कमान दी गई थी। आत्महत्या या हादसा जांच में पुलिस जुट गई है।

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गोली छाती में लगी थी। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। कुरुक्षेत्र के रामगढ़ रोड गांव का रहने वाला था। सब इंस्पेक्टर कर्मबीर का शव 3 बजकर 55 मिनट पर जिला अस्पताल में लाया गया।

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