अंबाला में मोबाइल टॉयलेट की खरीद पर उठे सवाल, 40 लाख के मोबाइल टायलेट कबाड़, अब 2500000 से खरीदे चार

जागरण संवाददाता, अंबाला। जनता को सार्वजनिक शौचालय की सुविधा देने के नाम पर नगर निगम की मोबाइल टायलेट व्यवस्था सवालों के घेरे में है। एक तरफ 2020-21 में करीब 40 लाख रुपये खर्च कर खरीदे गए पांच मोबाइल टायलेट आज कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ निगम ने अब करीब 25 लाख रुपये की लागत से चार नए मोबाइल टायलेट मंगवाए हैं।

इन चार के अलावा सात और मोबाइल टायलेट आने हैं। यानी पूरी खरीद के बाद शहर में कुल 11 नई मोबाइल यूनिट उपलब्ध कराने की योजना है। विडंबना यह है कि जिन मोबाइल टायलेट को जरूरत के हिसाब से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जनता को सुविधा देने के लिए खरीदा गया था, उनमें से पुराने टायलेट खुद सुविधा के बजाय निगम की अनदेखी की कहानी बन चुके हैं।

2020-21 में खरीदे गए पांच मोबाइल टायलेट में से कई अब उपयोग के लायक नहीं हैं। चोर किसी के टायर ले गए तो किसी की मोटर और मशीनें उखाड़ ली गईं। कई यूनिट में सीटें तक गायब हैं और अधिकांश की पानी की टंकियां भी नहीं बची हैं। हाल में खरीदे गए दो मोबाइल टायलेट ही चालू हालत में बताए जा रहे हैं।

मैदान में खड़े टायलेट, जरूरत वाले बाजार खाली अंबाला शहर में रामबाग रोड स्थित शिव मंदिर के पास पहले यह पांच मोबाइल टायलेट लंबे समय तक मैदान में कतार में खड़े रहे। इनमें से तीन स्टार्ट तक नहीं होते थे, जबकि दो में पार्ट चोरी हो चुके थे। दूसरी ओर शहर के कई प्रमुख बाजारों और इलाकों में सार्वजनिक शौचालय की जरूरत बनी हुई है। जगाधरी गेट, पालिका बाजार, बलदेव नगर और जैन कालेज रोड जैसे क्षेत्रों में लोगों और दुकानदारों के लिए पर्याप्त शौचालय सुविधा उपलब्ध नहीं है।

ऐसे में सवाल उठता है कि जिस सुविधा को मोबाइल बनाकर जरूरत वाले स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी, वह खाली मैदान में क्यों छोड़ दिए जाते हैं। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि कई बार निगम को मोबाइल टायलेट की मांग को लेकर आवेदन दिए गए, लेकिन जरूरत वाले क्षेत्रों में ये यूनिट पहुंची ही नहीं।

खरीद के बाद रखरखाव का हिसाब गायब मोबाइल टायलेट की पूरी व्यवस्था में सबसे बड़ा सवाल इनके रखरखाव और निगरानी को लेकर है। निगम के पास ऐसा कोई तय शेड्यूल सामने नहीं है कि कौन सा मोबाइल टायलेट किस क्षेत्र में कितने समय के लिए लगाया जाएगा।

न नियमित निगरानी की व्यवस्था स्पष्ट है और न खराब यूनिट की समय पर मरम्मत का इंतजाम। 2020 से पहले खरीदे गए मोबाइल टायलेट कहां गए, इसकी जानकारी भी स्पष्ट नहीं है। यानी पुरानी यूनिटों का हिसाब सामने नहीं है और अब नई यूनिटों की खरीद शुरू हो गई है।

नई यूनिट को लेकर दावा अब करीब 25 लाख रुपये की लागत से मंगवाए गए चार मोबाइल टायलेट को लेकर दावा किया गया है कि इनमें ऐसी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है जिससे ये न गलेंगे और न इन पर जंग लगेगा। चार यूनिट आने के बाद सात और मोबाइल टायलेट मंगवाए जाने हैं। इसके बाद कुल 11 मोबाइल टायलेट उपलब्ध होने की बात कही जा रही है। लेकिन असली सवाल यूनिट की संख्या नहीं, उपयोग और रखरखाव का है।

अगर पुरानी यूनिटों की तरह नई मोबाइल यूनिट भी तैनाती के बजाय मैदान में खड़ी रहीं, तो लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद जनता को सुविधा नहीं मिल पाएगी। मोबाइल टायलेट का मकसद ही यही था कि स्थायी शौचालय नहीं होने वाले इलाकों में इन्हें जरूरत के अनुसार पहुंचाया जाए।