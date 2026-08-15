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हाईवे जाम और पुलिस पर हमले में लगी धाराओं में क्या है सजा का प्रविधान? यहां जानें ऐसे मामलों में कितना सख्त है कानून

By Umesh Bhargava Edited By: Prince Sharma
Updated: Sat, 15 Aug 2026 01:33 PM (IST)

बीएनएस की धारा 109(1) हत्या के प्रयास से संबंधित है। दोष सिद्ध होने पर 10 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।

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HighLights

  1. हत्या के प्रयास में 10 साल तक की सजा संभव।

  2. सरकारी कर्मचारी को रोकने पर 5 साल तक कैद।

  3. दंगा करने पर 2 से 5 साल तक की कैद।

 

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। बीएनएस की धारा 109(1) हत्या के प्रयास से संबंधित है। दोष सिद्ध होने पर 10 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। चोट पहुंचती है तो आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। धारा 115(2) में चोट पहुंचाने पर एक साल तक की कैद, 10 हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

धारा 118(1) में तीन साल तक की कैद, 20 हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 118(2) में गंभीर चोट होने पर आजीवन कारावास या एक से 10 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।

धारा 121(1) में सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकने के लिए चोट पहुंचाने पर पांच साल तक की कैद या जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। धारा 121(2) में गंभीर चोट पर एक से 10 साल तक की कैद और जुर्माना है।

धारा 132 में सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग करने पर दो साल तक की कैद या जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। धारा 191(2) में दंगा करने पर दो साल तक की कैद या जुर्माना अथवा दोनों और धारा 191(3) में घातक हथियार से दंगा करने पर पांच साल तक की कैद या जुर्माना अथवा दोनों का प्रविधान है।

धारा 221 में सरकारी कार्य में बाधा डालने पर तीन महीने तक की कैद या 2,500 रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। धारा 223(ए) में वैध सरकारी आदेश की अवज्ञा पर छह महीने तक की साधारण कैद या 2,500 रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। धारा 351(3) में गंभीर आपराधिक धमकी पर सात साल तक की कैद या जुर्माना अथवा दोनों का प्रविधान है। आर्म्स एक्ट की धारा 25 में सजा संबंधित उपधारा और अपराध के अनुसार अलग-अलग है। नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 8बी में पांच साल तक की कैद या जुर्माना अथवा दोनों का प्रविधान है।

वहीं सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में पीडीपीपी एक्ट की धारा 3 लागू होती है। सजा अदालत में आरोप सिद्ध होने के बाद ही तय होगी।