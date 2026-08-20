हरियाणा के अंबाला में अगस्त में 50 प्रतिशत कम हुई वर्षा, बादल छाने से मिली गर्मी से राहत, 25 तक बारिश की उम्मीद
अंबाला में अगस्त माह में सामान्य से 50 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है, जिससे लोग गर्मी और उमस से राहत का इंतजार कर रहे हैं।
HighLights
अगस्त में अंबाला में 50% कम वर्षा दर्ज।
गर्मी और उमस से राहत का इंतजार जारी।
मौसम विभाग ने 25 अगस्त तक बारिश की उम्मीद।
जागरण संवाददाता, अंबाला। दिन भर आसमान में बादल छाए रहे, जबकि बरसात का लगातार इंतजार रहा। बुधवार को एक-दो बार ऐसा लगा कि शायद अब बरसात हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली।
फिलहाल मौसम विभाग 25 अगस्त तक बरसात की उम्मीद जता रहा है, लेकिन यह भी छोटे स्पैल में एक से दो बार होने के आसार हैं। बीते चौबीस घंटों में तापमान में भी कोई खास अंतर रिकार्ड नहीं किया गया है। बुधवार को लोगों को राहत तो रही, जबकि उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बरसात होगी, जिससे गर्मी से तो कम से कम कुछ दिन राहत रहेगी।
अंबाला में बुधवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहा, जो बीते चौबीस घंटों में 0.3 डिग्री कम हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान भी चौबीस घंटों में 0.5 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम विभाग की मानें, तो आने वाले छह दिनों में आंशिक रूप से बादल छाएंगे, जबकि बीच-बीच में धूप भी निकल सकती है। यही नहीं दिन में एक से दो बार बरसात के आसार भी जताए जा रहे हैं।
सामान्य से कम रही है बरसात
मौसम विभाग के आंकड़ों पर नजर मारें तो मानसून सीजन के अगस्त माह में अभी भी अंबाला में 29 प्रतिशत कम बरसात हुई है, जबकि बीते दिनों ये आंकड़ा 54 प्रतिशत के आसपास था। मानसून सीजन की बात करें तो यह अभी भी सामान्य से पचास प्रतिशत कम रिकार्ड हुई है। यानी अभी भी मानसून सीजन और अगस्त माह में अभी भी बरसात सामान्य से कहीं कम है।