अंबाला गुरुद्वारा हिंसा: HSGMC प्रदेशाध्यक्ष समेत 25 पर केस, डीएसपी पीजीआई में भर्ती

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा में मारपीट प्रकरण के बाद जीटी रोड पर जाम लगाने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने के मामले में शुक्रवार को पुलिस ने 25 लोगों को नामजद करते हुए केस दर्ज कर लिया है। इनमें हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश सिंह झींडा सहित 16 लोगों पर हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। नौ अन्य प्रदर्शनकारियों को यातायात अवरुद्ध करने पर नामजद किया गया है।

प्रदर्शनकारियों की संख्या 1500 से अधिक थी और हाईवे पर पक्का मोर्चा लगाने की तैयारी थी। पुलिस ने इंटरनेट मीडिया में प्रसारित वीडियो और सीसीटीवी से चेहरों की पहचान कर कार्रवाई तेज कर दी है। उधर, एचएसजीएसमी प्रदेशाध्यक्ष ने कुरुक्षेत्र में बैठक कर 25 अगस्त को प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है।

इसमें अकाल तख्त से भी सहयोग मांगा है। प्रदर्शनकारियों के हमले में 10 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। डीएसपी विरेंद्र शर्मा पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती हैं। उनका छह घंटे ऑपरेशन चला। शुक्रवार को भी पुलिस बल तैनात रहा। इन धाराओं में दर्ज हुए दोनों केस बलदेव नगर थाना की एफआईआर में आर्म्स एक्ट की धारा 25, बीएनएस की धारा 109(1), 115, 115(2), 118(1), 118(2), 121(1), 121(2), 132, 190, 191(3), 221, 223(ए), 324(5) और 351(3) के साथ नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 8बी तथा प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रापर्टी एक्ट की धारा 3 लगाई गई है।

वहीं, पंजोखरा साहिब थाना की एफआईआर में प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रापर्टी एक्ट की धारा 3, नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 8बी और बीएनएस की धारा 121(1), 190, 191(2), 191(3), 221 समेत अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बलदेव नगर और पंजोखरा साहिब थानों की एफआईआर में पुलिस ने जगदीश सिंह झींडा, नवदीप सिंह, हरकेश सिंह, करमजीत सिंह, बलजिंदर सिंह (सपेटा), राम सिंह (सपेटा), जय सिंह, नसीब सिंह, मलकीत सिंह, अमरजीत सिंह, कुलदीप सिंह, भूरा, अमरप्रीत सिंह, मनिंदर सिंह, तेजवीर सिंह, तरसेम सिंह, सुरमुख सिंह, गुरमेज सिंह, गुलाब सिंह पुनिया, बलजिंदर सिंह (चुहड़माजरा), मनजीत सिंह, प्रजोत सिंह उर्फ पम्मी, भाना/बाना सिद्धू और परवाना को नामजद किया है।

ऐसे चला घटनाक्रम गत सात अगस्त को गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब में गुरु हरकृष्ण के प्रकाशोत्सव दौरान गुरुद्वारा साहिब के बाहर इंटरनेशनल एंटी-खालिस्तानी टेरेरिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरसिमरन सिंह मंड नो पार्किंग जोन में गाड़ी लेकर पहुंचे तो भीड़ ने उन्हें घेर लिया। उनकी गाड़ी को तोड़ दिया था। उनकी व बेटे की राड-डंडों से पिटाई की गई। बीच-बचाव करने आए दो सब इंस्पेक्टर और एक एएसआइ को भी लहूलुहान कर दिया था। गाड़ी भगाते हुए मंड की गाड़ी के नीचे आने से सेवादार सुरेंद्र सिंह की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और दो अन्य घायल हुए थे।

गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने मंड पर भी हत्या का केस दर्ज करने की मांग की थी। नौ अगस्त को पुलिस ने हत्या के प्रयास में दो लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। 11 अगस्त को पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। 12 अगस्त को दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। सिखों ने 13 अगस्त को अंबाला में हरियाणा-पंजाब के लोगों को एकजुट होने का आह्वान कर दिया। पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा में बैठक के बाद पंजोखरा थाना का घेराव किया गया। इसके बाद हाईवे जाम कर दिया।

वीरवार दोपहर से देर रात तक सात घंटे नेशनल हाईवे 44 जाम रहा। प्रदर्शनकारियों ने बलदेव नगर में हिमाचल नेशनल हाईवे पर लगाए गए बैरिकेड्स तोड़े। यहीं पर पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास भी किया गया और हाथापाई शुरू कर दी। पुलिस ने इन्हें यहां से खदेड़ा तो इन्होंने जग्गी सिटी सेंटर के पास अंबाला-दिल्ली, अंबाला-अमृतसर नेशनल हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने यहां भी मांग मानते हुए गुरसिमरन सिंह मंड पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर लिया था। कमेटी जैसे ही समझौता करने लगी तो भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने फिर से उपद्रव शुरू कर दिया था।