Ambala Fraud Case अंबाला में एक और ठगी का मामला सामने आया है। इटली में वर्क परमिट के नाम पर जहां 6 लाख 50 हजार रुपये शातिरों ने ठग लिए। पुलिस ने नितिन गुलाटी निवासी कबीर नगर अंबाला कैंट की शिकायत पर संदीप सिंह निवासी गांव राजौली रेनू कौर गांवव राजौली सुमित वर्मा निवासी सासनी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है।

इटली भेजने के नाम पर ठगे 6.50 लाख, पहले इरान फिर दुबई से फ्लाइट का दिया झांसा

अंबाला, जागरण सवंवाददाता: इटली में वर्क परमिट के नाम पर जहां 6 लाख 50 हजार रुपये शातिरों ने ठग लिए, वहीं शिकायतकर्ता को इरान में रखा, जबकि दुबई से इटली की फ्लाइट करवाने का झांसा दिया। पुलिस ने नितिन गुलाटी निवासी कबीर नगर अंबाला कैंट की शिकायत पर संदीप सिंह निवासी गांव राजौली, रेनू कौर गांवव राजौली, सुमित वर्मा निवासी सासनी, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपित के पिता के साथ नितिन के पिता की थी जान पहचान नितिन गुलाटी ने बताया कि आरोपित संदीप के पिता के साथ उसके (नितिन) पिता की जान पहचान थी। दोनों ही बद्दी-नालागढ़ हिमाचल प्रदेश रूट पर ट्रक चलाते हैं। इसके बाद संदीप से बातचीत हुई। इसके बाद आरोपितों से मुलाकात हुई और इन सभी ने उसे इटली में वर्क परमिट पर भेजने की बात की। इसके लिए आरोपितों ने उससे 12.50 लाख रुपये की डिमांड की। संदीप ने बताया कि उसका छोटा भाई करनैल सिंह इटली जा रहा है। ईरान की फ्लाइट में बिठा दिया आरेपितों को 5.20 लाख रुपये दे दिए, जबकि किस्तों में आरोपितों को लाखों रुपये दे दिए। आरोपित ने उसका पासपोर्ट व दस्तावेज ले लिए और कहा कि नवंबर 2022 तक उसे इटली भेज देंगे। इसके बाद वह वह अपनी गाड़ी में उसे दिल्ली लेकर गया। वहां से उसे लखनऊ ले गए, जहां से ईरान की फ्लाइट में बिठा दिया। वहां करीब चार माह तक रखा गया। आरोपितों ने उसके पिता को झांसा दिया कि नितिन को दुबई से इटली की फ्लाई करवा दी जाएगी। इसके कुछ माह बाद आरोपितों के मोबाइल बंद हो गए। जून 2023 में वापस बुलाया नितिन ने बताया कि उसके पिता ने उसे जून 2023 में वापस बुला दिया। इस दौरान वीजा खत्म हुआ और फाइन के 64 हजार रुपये, 26 हजार की टिकट और 22 हजार रुपये फ्लैट का किराया दिया। उन्होंने बताया कि आरोपितों से जब अपने रुपये मांगते हैं, तो वह जान से मारने की धमकी देते हैं। आरोपितों ने उससे साढ़े छह लाख रुपये ऐंठ लिए। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

