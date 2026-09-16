अंबाला में घास लेकर लौट रहे तीन भाइयों पर 15 बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, एक को लगी गोली

जागरण संवाददाता, अंबाला। थाना मुलाना क्षेत्र के गांव कलालटी ठाकुरपुरा में कार सवार बदमाशों ने घास लेकर लौट रहे तीन भाईयों पर फायरिंग कर दी। तीन भाईयों में से बलविंदर सिंह घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए नागरिक अस्पताल अंबाला कैंट लाया गया है। उसके भाई राज सिंह को भी चोट आई है।

पुलिस ने घायल के बयान लेकर आगामी कार्रवाई शुरू की है। अस्पताल में बलविंदर सिंह के भाई राज सिंह ने बताया कि वह और उसके दो भाई मंगलवार सुबह करीब नौ बजे घास लेकर कल्याणा रोड से वापस लौट रहे थे।