साइबर ठगी का नया तरीका, ZIP फाइल के जरिये अब कंप्यूटर तक सेंध; 15 लाख रुपये की लगाई चपत

साइबर ठगों ने ठगी का नया तरीका निकाल लिया है। साइबर ठग ऑनलाइन मार्केटिंग की सर्विस के नाम पर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। अंबाला में एक शख्स से जिप फाइल के जरिए 15 लाख रुपये की ठगी कर लगी गई।

साइबर ठगी का नया तरीका, ZIP फाइल के जरिये अब कंप्यूटर तक सेंध

अंबाला, जागरण संवाददाता। पहले एनी डेस्क (Any Desk) डाउनलोड करवाकर जहां साइबर अपराधी लाखों का चूना लगा देते थे। वहीं अब सोशल मीडिया पर अगर कोई सर्विस मांगता है तो आपको सावधान होना होगा। यह आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है या फिर क्रिप्टो करेंसी अथवा शेयर मार्केट में लगाए रुपयों को उड़ा सकता है। ऐसा ही मामला अंबाला कैंट के महेश नगर थाने में भी आया है। हालांकि, साइबर थाना पुलिस ने हर्षिल की शिकायत पर जांच की, जबकि अब महेश नगर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। इंटरनेट मीडिया पर सर्विस लेना पड़ा महंगा महेश नगर का रहने वाला हर्षिल जहां ट्यूशन पढ़ाता है, वहीं क्रिप्टो करेंसी में भी निवेश करता है। इंटरनेट मीडिया पर एक लिंक आया था, जिसमें एक यूट्यूबर ने अपने बारे में लिखा था। इस पर हर्षिल ने इस यूट्यूबर को कुछ कंटेंट की मार्केटिंग करने के लिए कहा। इसी पर शातिर ने एक जिप (ZIP) फाइल भेजी, जिसे मोबाइल में ओपन करने का कहा। इस यूट्यूबर ने बताया कि इस जिप फाइल में उसके सर्विस चार्ज हैं। जब उसे बताया कि यह मोबाइल में ओपन नहीं हो रही, तो यूट्यूबर ने इसे कंप्यूटर में ओपन करने को कहा। जैसे ही ओपन किया, तो उसका कंप्यूटर हैक हो गया ओर देखते-देखते ही क्रिप्टो करेंसी के करीब 15 लाख रुपये के टोकन आदि साफ हो गए। पहले एनी डेस्क से लगा चुके हैं चूना मोबाइल को हैक करने के लिए शातिर पहले एनी डेस्क का सहारा लेते थे। अंबाला में एक कपड़ा कारोबारी को इसी तरह से मोबाइल में एनी डेस्क डाउनलोड करवाकर शातिर ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और उसके करीब बीस लाख रुपये खाते से उड़ा दिए। अब साइबर शातिरों अब ठगी के लिए जिप फाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यह जिप यदि आपने अपने कंप्यूटर पर ओपन कर दी तो सिस्टम हैक हो जाएगा और सारा डाटा शातिर इसे इस्तेमाल कर लेगा।

