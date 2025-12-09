Language
    अंबाला में ट्रेडिंग के नाम पर कारोबारी से 1.31 करोड़ की ठगी, एक अनजान कॉल से शुरू हुआ खेल

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 01:49 PM (IST)

    अंबाला में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर एक कारोबारी से 1.31 करोड़ रुपये की ठगी हुई। शातिरों ने SEBI के नाम का इस्तेमाल कर और मोटे मुनाफे का लालच देकर यह ...और पढ़ें

    अंबाला में ट्रेडिंग के नाम पर कारोबारी से 1.31 करोड़ की ठगी (File Photo)

    जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर छावनी में न्यू रामनगर निवासी मनमीत सिंह के साथ करीब एक करोड़ 31 लाख पच्चीस हजार 150 रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। मोटे मुनाफे का झांसा देकर यह ठगी हुई है। इसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया (सेबी) के नाम का इस्तेमाल किया गया, जबकि कारोबारी को आभास तक नहीं हुआ।

    इन शातिरों के झांसे में आकर उससे एक करोड़ 31 लाख रुपये की ठगी कर दी। खास है कि इसमें शातिरों ने एप को डाउनलोड कराया, जिसके बाद यह सारा खेल किया गया। शातिरों ने इस तरह से यह खेल किया मनमीत सिंह फंसता गया और अपनी कमाई गंवा दी। अब साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है।

    अनजान कॉल से शुरू हुआ खेल

    मनमीत ने बताया कि 25 जून को उसके मोबाइल पर वाट्सएप काल आई। यह अनजान नंबर से थी, जिसे उसने अटेंड किया। काल करने वाले ने अपना नाम रमेश बताया।

    उसने कहा कि उसे व्यापार निवेश में यानी ट्रेडिंग की पूरी तरह से जानकारी है और वह काफी समय से यह कर रहा है। उसके साथ कई लोग जुड़े हैं। वह लोगों को कम मेहनत में अधिक लाभ दिलाता है। इसी पर मनमीत उसके झांसे में आ गया। इसके बाद तो काल करने वाले जो कहा वह करता चला गया।

    अलग-अलग यूपीआइ पतों पर भेजी राशि

    कई दिनों तक शिकायतकर्ता ने विभिन्न बैंकों के खातों और यूपीआइ पतों पर अलग–अलग किश्तों में लाखों रुपये भेजे। इनमें क्रमशः 20 हजार रुपये से लेकर 36 लाख रुपये तक की बड़ी–बड़ी धनराशियां शामिल थीं।

    कुल मिलाकर शिकायतकर्ता ने 1.31 करोड़ रुपये से अधिक रकम भेज दी। हर भुगतान के बाद लाभ का आंकड़ा बढ़ता रहा, लेकिन जब शिकायतकर्ता ने मिंगकाइन मंच से धन निकालने का प्रयास किया, तो उसकी निवेदन बार–बार अस्वीकृत कर दी गई। जब उसे शक हुआ और लोगों से जानकारी ली, तब उसने समझा कि वह एक बड़े साइबर फ्राड का शिकार हो चुका है।

    कुकाइन एप डाउनलोड कराया

    शिकायतकर्ता ने बताया कि काल करने वाले ने उसे कुकाइन एप डाउनलोड करने को कहा, जो उसने कर लिया। इसके बाद उसकी यूआइडी तैयार करवाई। यह इस तरह से किया गया कि से आभास ही नहीं हुआ कि उसके साथ ठगी हो रही है। शातिर ने मिंगकाइन नामक से एक अन्य लिंक भेजा।

    उसने उसे गूगल क्रोम पर खोला और यहां पर भी जो निर्देश आए, उसके अनुसार उसने खाता बना लिया। शुरुआत में रमेश ने उसे यूपीआइ के माध्यम से 20 हजार रुपये जमा करवाए, जिसके बाद खाते में यूएसडीटी नामक एकाई में रकम दिखने लगी। धीरे–धीरे रमेश ने लाभ दिखाते हुए और अधिक राशि भेजने के लिए दबाव बनाया।

    सेबी के नाम से भेजे नकली दस्तावेज रमेश व अन्य व्यक्तियों ने भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) के नाम पर नकली दस्तावेज भेजकर मंच को वैध बताया और शिकायतकर्ता को एक नकली दैनिक निवेश समूह में जोड़ दिया। इसमें तीन और अज्ञात व्यक्ति जुड़े थे, जिससे शिकायतकर्ता को विश्वास हो गया कि यह वास्तविक समूह है।