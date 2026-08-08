अंबाला: छात्रा से वारदात से पहले महिला को बनाना चाह रहा था शिकार, ग्रुप में होने से बची; पुलिस ने बताया साइको

जागरण संवाददाता, अंबाला। सातवीं कक्षा की 14 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपित की 11वें दिन पहचान हो गई। आरोपित उत्तराखंड के हरिद्वार के गांव हरजौली थाना मंगलौर का रहने वाला अमित (25 वर्ष) है। उसे शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।

बताया जा रहा है कि आरोपित साइको है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपित पिछले कुछ समय से पंजाब के जीरकपुर में किराये पर रह रहा था। पुलिस के अनुसार वह शादीशुदा है। जांच में यह भी सामने आया है कि 28 जुलाई को घटना वाले दिन आरोपित ने पहले एक मोटरसाइकिल चोरी की। इसके बाद वह अंबाला-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हीलिंग टच अस्पताल के पास पहुंचकर काफी देर तक अकेली महिला या छात्रा की तलाश करता रहा।