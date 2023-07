Ambala: अनिल विज ने अटल पार्क का किया शुभारंभ; कहा- पार्कों के रखरखाव को सोसायटी आगे आए, सरकार दे रही है फंड

Haryana News अनिल विज ने हरियाणा के अंबाला के महेशनगर में अटल पार्क का शुभारंभ किया है। उन्‍होंने कहा कि पार्कों के रखरखाव को लेकर रेजिडेंट सोसायटियां सामने आए जबकि सरकार इसके लिए फंड भी जारी कर रही है। यह बात प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने महेश नगर में अटल पार्क के शुभारंभ पर उपस्थित लोगों को कही।

अनिल विज ने अटल पार्क का किया शुभारंभ; कहा- पार्कों के रखरखाव को सोसायटी आगे आए

अंबाला, जागरण संवाददाता: एक शहर मकानों या सड़कों से नहीं बनता जबकि पार्क भी शहर की आवश्यकता होती है। पार्कों के रखरखाव को लेकर रेजिडेंट सोसायटियां सामने आए, जबकि सरकार इसके लिए फंड भी जारी कर रही है। यह बात प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने महेश नगर में अटल पार्क के शुभारंभ पर उपस्थित लोगों को कही। उन्होंने अटल पार्क का मुआयना किया और यहां नागरिकों के लिए लगाए गए ओपन जिम एवं अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। पार्क में अनिल विज द्वारा किया गया पौधारोपण पार्क का रखरखाव करने वाली नागरिक मंच संस्था के पदाधिकारियों द्वारा मंत्री अनिल विज का स्वागत किया गया। पार्क में मंत्री अनिल विज द्वारा पौधारोपण भी किया गया। उन्होंने कहा कि पार्कों में लोग एक साथ आकर बैठते हैं जिससे हमारा सोशल ताना-बाना मजबूत होता है। पार्कों के रखरखाव के लिए सरकार द्वारा योजना बनाई गई है कि रेजिडेंट सोसाइटियां पार्कों का रखरखाव करना चाहे तो उन्हें कुछ राशि हर माह प्रदान की जा सकती है। प्रदेश व शहर को बनाया जा स‍कता है बेहतर: विज जितने भी पार्क कालोनियों में बने हैं वहां के लोग आगे आएं और अपनी संस्था को रजिस्टर्ड कराकर पार्क की देखरेख का दायित्व प्राप्त करें। लोग अपने दायित्वों का निर्वाह करने लगे तो इस देश, प्रदेश व शहर को और अधिक बेहतर बनाया जा सकता है। इस अवसर पर नागरिक मंच के अध्यक्ष वीके जैन, उपाध्यक्ष वीके शर्मा, महासचिव प्रवीण शर्मा, संयुक्त सचिव सुरेश दुपड़ सहित भाजपा उपाध्यक्ष जसबीर जस्सी, महेशनगर मंडल अध्यक्ष अजय पराशर, अध्यक्ष राजीव गुप्ता डिम्पल, श्याम सुंदर अरोड़ा, सुरेंद्र तिवारी, अजय बवेजा, पूर्व चेयरमैन नीलम शर्मा, दीपक भसीन, रमन अग्रवाल एवं अन्य मौजूद रहे। पार्कों में बैठने से एक-दूसरे के सुख-दुख जान सकते हैं: विज विज ने कहा कि लोग घरों में टीवी के समक्ष कैद हो गए हैं और आस पड़ोस से कट गए हैं। इसलिए पार्क, क्लब, सोसाइटियां बनाकर दी है ताकि समय निकालकर लोग यहां आकर बैठे, बातचीत के जरिए एक-दूसरे का दुख-सुख जाने और जाने की देश-प्रदेश में क्या किया जा रहा है और क्या करने की आवश्यकता है।

Edited By: Himani Sharma