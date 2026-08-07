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    अंबाला: 7वीं छात्रा से दुष्कर्म करने की कोशिश, जान बचने के लिए निर्वस्त्र भागी थी पीड़िता; 10 दिन बाद आरोपी गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 10:54 AM (IST)

    अंबाला में 7वीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपित को 10 दिन बाद सीआईए-1 ने गिरफ्तार कर लिया है। ...और पढ़ें

    अंबाला: 7वीं छात्रा से दुष्कर्म करने की कोशिश (फाइल फोटो)

    अंबाला: 7वीं छात्रा से दुष्कर्म करने की कोशिश (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. 7वीं की छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास का आरोपित गिरफ्तार।

    2. सीआईए-1 ने 10 दिन बाद नशे में पकड़ा आरोपित।

    3. आरोपित ने वारदात से पहले चुराई थी बाइक।

    जागरण संवाददाता, अंबाला। सातवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपित को 10वें दिन सीआइए-1 की टीम ने धरदबोचा। आरोपित को जब पकड़ा गया वह अत्यधिक नशे की हालत में था। लिहाजा समाचार लिखे जाने तक उसके नाम और पता का खुलासा नहीं हो सका था।

    बताया जा रहा है कि आरोपित उत्तरप्रदेश का मूल निवासी है। आरोपित के नाम और ठिकाने की पुष्टि पुलिस शुक्रवार को ही करेगी। बताया जा रहा है कि 7वीं कक्षा की छात्रा से जबरदस्ती करने से पहले उसने अंबाला शहर में ही किसी दूसरी बच्ची को अपना शिकार बनाने का प्रयास भी किया था।

    लेकिन वह बच्ची अन्य दो बच्चियों के साथ थी लिहाजा वह अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सका था। जब यह 7वीं कक्षा की छात्रा अकेली आती दिखी तो आरोपित ने इसे अपना शिकार बनाते हुए जबरदस्ती उसके मुंह पर हाथ रखते हुए हाथ पीछे से पकड़कर झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया। लेकिन छात्रा ने हिम्मत दिखाते हुए निर्वस्त्र वहां से भागकर अपनी जान बचाई थी।

     

    छात्रा ने फिर से स्कूल जाना शुरू किया

    28 जुलाई को हुई इस घटना के बाद बच्ची पूरी तरह से सहम गई थी। बच्ची शरीर से बेहद कमजोर है। लेकिन घटना के चार दिन बाद बच्ची ने हिम्मत दिखाते हुए दोबारा स्कूल में जाना शुरू कर दिया है।

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    आरोपित वारदात को अंजाम देने से पहले ट्रेन में बैठकर ही अंबाला रेलवे स्टेशन पहुंचा था। इसके बाद उसने रेलवे स्टेशन से ही बाइक चुराई और इस वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया।

     