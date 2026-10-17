हरियाणा के अंबाला में तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर, दो चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, अंबाला। नारायणगढ़ क्षेत्र के गांव खानपुर राजपूतान में शुक्रवार रात तेज रफ्तार महिंद्रा पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो नाबालिग चचेरे भाइयों की मौत हो गई। टक्कर के बाद पिकअप आगे चल रही पराली से भरी ट्रैक्टर-ट्राली से भी जा भिड़ी। हादसे में पिकअप चालक भी घायल हो गया। पुलिस ने मृतकों में से एक के पिता की शिकायत पर पिकअप चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मृतकों की पहचान गांव लाहा निवासी जशन (14) और उसके चचेरे भाई शिवम (12) के रूप में हुई है। जशन दसवीं और शिवम सातवीं कक्षा में पढ़ता था। दोनों शुक्रवार रात करीब 10 बजे बाइक पर गांव खानपुर राजपूतान से अपने घर लौट रहे थे। बाइक जशन चला रहा था।

जशन के पिता राकेश कुमार ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह हादसे के समय घटनास्थल से कुछ दूरी पर मौजूद थे। उनके अनुसार, गांव लाहा की तरफ से खानपुर राजपूतान की ओर जा रही महिंद्रा पिकअप तेज रफ्तार में थी। गांव के शराब ठेके से कुछ पहले पिकअप ने उनके बेटे की बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद पिकअप आगे चल रही पराली से भरी ट्रैक्टर-ट्राली से भी टकरा गई।

हादसे में जशन और शिवम गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को एंबुलेंस से नागरिक अस्पताल नारायणगढ़ पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पिकअप चालक भी हादसे में घायल हुआ। उसकी पहचान यमुनानगर जिले के गांव रणजीतपुर निवासी हर्ष के रूप में हुई है।