अंबाला में अग्निवीर भर्ती का दूसरा चरण, 19 से 31 अक्टूबर तक पुरुष और 1-2 नवंबर को महिला भर्ती का होगा आयोजन

जागरण संवाददाता, अंबाला। कंप्यूटर की स्क्रीन पर हुई पहली परीक्षा के बाद अब युवाओं की असली परीक्षा मैदान में होगी। अग्निवीर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अंबाला कैंट का खड्गा स्पोर्ट्स स्टेडियम अगले महीने भर्ती का मैदान बनने जा रहा है।

यहां 19 से 31 अक्टूबर तक अग्निवीर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण का आयोजन होगा। इस चरण में शार्टलिस्ट किए गए युवाओं को फिजिकल और मेडिकल प्रक्रिया से गुजरना होगा। सेना के अनुसार, अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पंचकूला और चंडीगढ़ के वे अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे, जिन्होंने पहले चरण की कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन कामन परीक्षा पास कर शार्ट लिस्टिंग में जगह बनाई है। अब लिखित परीक्षा के बाद युवाओं की फिटनेस, सहनशक्ति और मेडिकल मानकों पर बारीकी से परख होगी। अग्निवीर महिला सैन्य पुलिस भर्ती का दूसरा चरण भी खड्गा स्पोर्ट्स स्टेडियम में ही होगा। एक और दो नवंबर की तारीख तय की गई है।