Accident in Ambala: दिल्ली-अमृतसर हाईवे पर टाटा 407 और ट्राले की जोरदार भिड़ंत, CNG सिलेंडर फटा; चालक की मौत

Accident in Ambala हरियाणा के अंबाला में दिल्‍ली-अमृतसर हाईवे पर गाड़ी और ट्राले की जोरदार भिड़ंत से सीएनजी सिलेंडर फटने से एक की मौत हो गई। ट्राले में आग लगने से चालक की मौत हो गई। जानकारी अनुसार दिल्ली से अमृतसर की ओर एक टाटा 407 गाड़ी जा रही थी जिसमें सीमेंट की चादरें लोड थी। उसके पीछे एक ट्राला जा रहा था। दोनों टक्‍कर से सिलेंडर फट गया।

दिल्ली-अमृतसर हाईवे पर गाड़ी और ट्राले की जोरदार भिड़ंत, सीएनजी सिलेंडर फटा; चालक की मौत

अंबाला शहर, जागरण संवाददाता: दिल्ली -अमृतसर हाईवे पर अंबाला शहर के गुरुद्वारा मंजी साहिब के पास एक ट्राले ने टाटा 407 को टक्कर मार दी। टक्कर लगने पर टाटा 407 में पीछे लगा हुआ सीएनजी सिलेंडर फट गया। ऐसे में ट्राले में आग लग गई। इस पर ट्राला चालक बुरी तरह से झुलस गया और उसकी मौत हो गई। जबकि उसका साथी भी झुलस गया, लेकिन उसका इलाज चल रहा है। मेरठ के मुआयना मील से चीनी लेकर जा रहा था ट्राला जानकारी के अनुसार दिल्ली से अमृतसर की ओर एक टाटा 407 गाड़ी जा रही थी, जिसमें सीमेंट की चादरें लोड थी। उसके पीछे एक ट्राला जा रहा था। जो उत्तर प्रदेश के मेरठ के मुआयना मील से चीनी लेकर जा रहा था। यह चीनी लुधियाना के फिल्लौर में पहुंचानी थी। बताया जा रहा है कि ट्राला मुजफरनगर के बाजवा ट्रांसपोर्ट का था। घटना स्थाल पर लोगों ने बताया कि अलसुबह पांच बजे थे, उस दौरान टाटा 407 के चालक ने अचानक से ब्रेक लगा दी। चालक ने खोया नियंत्रण इससे ट्राला चालक उसे नियंत्रित नहीं कर पाया और टक्कर टाटा 407 में जाकर लगी। टाटा 407 में दो सीएनजी सिलेंडर लगे हुए हैं, जो एक आगे की ओर है और दूसरा पीछे लगा हुआ था। ट्राले की टक्कर लगने से पीछे वाला सिलेंडर फट गया। इससे ट्राले में आग लग गई। आग लगने से चालक बुरी तरह से झुलस गया और उसकी मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त उत्तर प्रदेश के बिजनौर के गांव अबजलगढ़ के हरजिंद्र के रूप में हुई, जबकि सतनाम का उपचार चल रहा है। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी है।

Edited By: Himani Sharma