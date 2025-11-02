Language
    इंग्लैंड भेजने के नाम पर युवक से लाखों की ठगी, पुलिस ने दर्ज किया मामला

    By Umesh Bhargava Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 12:14 PM (IST)

    शहजादपुर में एक युवक से इंग्लैंड भेजने के नाम पर 1.70 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित मनीष कुमार ने गांव के ही गुरप्रीत सिंह पर आरोप लगाया है कि उसने विदेश भेजने के नाम पर उससे पैसे और दस्तावेज लिए थे, लेकिन बाद में पैसे और दस्तावेज वापस नहीं किए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    विदेश भेजने के नाम पर युवक से ठगी, 1.70 लाख और दस्तावेज हड़पे।

    संवाद सहयोगी, शहजादपुर। इंग्लैंड भेजने के नाम पर युवक से 1.70 लाख रुपये की ठगी करने और उसके जरूरी दस्तावेज हड़पने के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार, गांव कोड़वा खुर्द निवासी मनीष कुमार पुत्र रामकुमार, जो डाकघर कोड़वा खुर्द में अनुबंध आधार पर काम करता है, ने पुलिस अधीक्षक अंबाला को दी शिकायत में बताया कि वह विदेश, इंग्लैंड, जाने की तैयारी कर रहा था।

    गांव के ही गुरप्रीत सिंह पुत्र सुखविंद्र सिंह ने उसे कहा कि वह विदेश भेजने का काम करता है और इंग्लैंड जाने में लगभग 12 लाख रुपये खर्च आएंगे, जिसमें से पहले दो लाख रुपये देने होंगे। मनीष के अनुसार, उसने 17 अगस्त 2023 को गुरप्रीत सिंह को दो लाख रुपये नकद और अपने असली दस्तावेज- पासपोर्ट, आधार कार्ड और पैन कार्ड- विदेश भेजने की प्रक्रिया के लिए सौंप दिए।

    इसके अलावा उसने समय-समय पर गूगल पे से कुल 30 हजार रुपये और नकद 40 हजार रुपये और दिए। इस तरह कुल 2 लाख 40 हजार रुपये गुरप्रीत सिंह को दिए गए। जब काम आगे नहीं बढ़ा तो मनीष ने पैसे और दस्तावेज वापस मांगे। तब गुरप्रीत ने 50 हजार रुपये नकद और 50 हजार रुपये ऑनलाइन लौटाए, लेकिन बाकी 1.70 लाख रुपये और दस्तावेज अब तक नहीं लौटाए।

    शिकायत में मनीष ने बताया कि 15 मई को गुरप्रीत ने एक वाइस रिकार्डिंग भेजी, जिसमें उसने जल्द ही पासपोर्ट और पैसे लौटाने की बात कही, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। लंबे समय तक पैसे और दस्तावेज न मिलने पर मनीष कुमार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दी। जांच के बाद मामला थाना शहजादपुर में दर्ज किया गया।