इंग्लैंड भेजने के नाम पर युवक से लाखों की ठगी, पुलिस ने दर्ज किया मामला

संवाद सहयोगी, शहजादपुर। इंग्लैंड भेजने के नाम पर युवक से 1.70 लाख रुपये की ठगी करने और उसके जरूरी दस्तावेज हड़पने के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार, गांव कोड़वा खुर्द निवासी मनीष कुमार पुत्र रामकुमार, जो डाकघर कोड़वा खुर्द में अनुबंध आधार पर काम करता है, ने पुलिस अधीक्षक अंबाला को दी शिकायत में बताया कि वह विदेश, इंग्लैंड, जाने की तैयारी कर रहा था।

गांव के ही गुरप्रीत सिंह पुत्र सुखविंद्र सिंह ने उसे कहा कि वह विदेश भेजने का काम करता है और इंग्लैंड जाने में लगभग 12 लाख रुपये खर्च आएंगे, जिसमें से पहले दो लाख रुपये देने होंगे। मनीष के अनुसार, उसने 17 अगस्त 2023 को गुरप्रीत सिंह को दो लाख रुपये नकद और अपने असली दस्तावेज- पासपोर्ट, आधार कार्ड और पैन कार्ड- विदेश भेजने की प्रक्रिया के लिए सौंप दिए।

इसके अलावा उसने समय-समय पर गूगल पे से कुल 30 हजार रुपये और नकद 40 हजार रुपये और दिए। इस तरह कुल 2 लाख 40 हजार रुपये गुरप्रीत सिंह को दिए गए। जब काम आगे नहीं बढ़ा तो मनीष ने पैसे और दस्तावेज वापस मांगे। तब गुरप्रीत ने 50 हजार रुपये नकद और 50 हजार रुपये ऑनलाइन लौटाए, लेकिन बाकी 1.70 लाख रुपये और दस्तावेज अब तक नहीं लौटाए।