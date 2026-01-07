अंबाला के बराड़ा में सोने के गहने बनवाने के नाम पर 35 लाख 40 हजार रुपये की धोखाधड़ी, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच

संवाद सहयोगी, बराड़ा। बेटे की शादी के लिए गहने बनवाने के लिए लाखों रुपये दिए, लेकिन न तो ज्वैलर ने रुपये दिए और न ही गहने। आरोपितों ने इसी में 35 लाख 40 हजार रुपये की धोखाधड़ी कर दी। बराड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। शिकायत में बलजीत कौर निवासी तंदवाली ने बताया कि उसका पति सुखविंदर सिंह एनआरआइ है और उसकी तबंदवाली में खेतीबाड़ी की जमीन है, जिसकी वह देखभाल करती है।

इस में उसका सगा भतीजा परविंदर सिंह भी मदद करता है।उन्होंने बताया कि कपिल मसोन, संदीप मसोन, पूजा, नीतू व प्रवीन रानी, डाक्टर परमजीत कौर चावला के हस्पताल, रेलवे स्टेशन बराड़ा के पास मोहन ज्वैलर्स के नाम से ज्वेलरी का कारोबार करते हैं। वे इनसे काफी समय से गहने बनवा रहे हैं। साल 2021 में गहनों का डिजाइन देखने के लिए इनकी दुकान पर गए। यहां पर बताया कि उनके बेटे पुष्पिंद्र सिंह की शादी जल्द होने वाली है।

आरोपितों ने कहा कि सोने के दाम बढ़ रहे हैं, पहले ही गहने बनवा लो। इसके लिए सोना खरीद लें बाद में काम आएगा। इसके लिए सोने के बिस्कुट खरीदने के लिए रकम मांगी। वे इसकी बातों में आ गए और चालीस तोले सोने के गहने बनाने के लिए चार लाख रुपये पेशगी दे दिए। बाद में वे विदेश चले गए। आरोपिताें ने शिकायतकर्ता को कहा कि कुछ और रुपये दे दें शादी से पंद्रह दिन पहले वे इस रकम पर ब्याज भी देंगे।

इस पर आरोपितों को बीस लाख रुपये और दे दिए ताकि वे सोने के बिस्कुट खरीद सकें। बीस लाख का डेढ़ प्रतिशत ब्याज भी तय हो गया था। आरोपिताें को बताया कि शादी में करीब साठ तोले सोने के जेवरात चाहिएं। इसी पर दस लाख रुपये और मांगे, जो उन्होंने दे दिए। बाद में आरोपितों ने कहा कि वे ब्याज नहीं दे सकते, जबकि शोरूम में लगाएंगे और जो मुनाफा आएगा उसके बदले सोना दे देंगे।