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    लो जी अब पुलिस भी सेफ नहीं! अंबाला में पुलिसकर्मी के खाते से निकाले 1.04 लाख, ATM में फंसा कार्ड निकालने के बहाने ठगी

    By Umesh Bhargava Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 08:29 PM (GMT+05:30)

    अंबाला शहर में एक पुलिसकर्मी के साथ एटीएम धोखाधड़ी हुई, जिसमें उनके खाते से 1.04 लाख रुपये निकाल लिए गए। एटीएम में कार्ड फंसने के बहाने धोखेबाजों ने उ ...और पढ़ें

    एटीएम में फंसा कार्ड निकॉलने के बहाने पुलिसकर्मी के खाते से निकाले 1.04 लाख रुपये। एआई जेनरेटेड तस्वीर।

    एटीएम में फंसा कार्ड निकॉलने के बहाने पुलिसकर्मी के खाते से निकाले 1.04 लाख रुपये। एआई जेनरेटेड तस्वीर।

    HighLights

    1. पुलिसकर्मी के एटीएम कार्ड से 1.04 लाख रुपये की धोखाधड़ी

    2. अंबाला के कैनरा बैंक एटीएम में फंसा था कार्ड

    3. धोखेबाजों ने कॉल पर पिन पूछकर निकाले पैसे

    जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। बलदेव नगर फ्लाईओवर के नीचे कैनरा बैंक के एटीएम में कार्ड फंसने के बाद हरियाणा पुलिस के एक जवान के खाते से 1.04 लाख रुपये निकाल लिये गए। पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और उस मोबाइल नंबर की जांच कर रही है, जिस पर कॉल करने के लिए एटीएम के अंदर कागज चिपका हुआ था। नूंह जिले के गांव मांडीखेड़ा के कृष्ण कुमार हरियाणा पुलिस में सिपाही हैं।

    इन दिनों चार बटालियन एचएपी की तरफ से पंचकूला में तैनात हैं। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि नौ अगस्त को वह बस से अपने गांव जा रहे थे। दोपहर करीब 12:25 बजे वह बलदेव नगर फ्लाईओवर के नीचे बस स्टैंड पर उतरे और जीटी रोड के साथ बने कैनरा बैंक के एटीएम में रुपये निकालने पहुंचे। रुपये निकालते समय उनका एटीएम कार्ड मशीन में फंस गया।

    कार्ड निकालने के प्रयास के बावजूद वह बाहर नहीं निकला। इसी दौरान एटीएम कैबिन में लगे एक कागज पर लिखे मोबाइल नंबर पर कॉल करने को कहा गया। कैबिन में मौजूद एक व्यक्ति ने उन्हें उस नंबर पर फोन करने के लिए कहा। कृष्ण कुमार ने अपने मोबाइल से दिए गए नंबर पर कॉल की। फोन उठाने वाले व्यक्ति ने उन्हें एटीएम पर दो बार क्लियर बटन दबाने और पिन डालने को कहा।

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    ऐसा करने के बाद भी कार्ड बाहर नहीं निकला। इसके बाद फोन करने वाले ने उन्हें पास के पीएनबी एटीएम पर सुरक्षा गार्ड के पास जाने को कहा। कृष्ण कुमार पीएनबी एटीएम पहुंचे, लेकिन वहां कोई सुरक्षा गार्ड नहीं मिला। वापस कैनरा बैंक एटीएम पर लौटे तो उनका कार्ड मशीन में नहीं था। इसी बीच दोपहर 12:49 बजे उनके मोबाइल पर लगातार मैसेज आए।

    इनमें एचडीएफसी बैंक खाते से 1,04,400 रुपये निकाले जाने की जानकारी मिली। रकम अंबाला शहर स्थित हिलिंग टच अस्पताल के एटीएम से निकाली गई। बैंक बंद होने के कारण कृष्ण कुमार को तत्काल बैंक से सहायता नहीं मिल सकी। इसके बाद उन्होंने 11 अगस्त को बलदेव नगर चौकी में शिकायत दी।