VIDEO: नवरात्रि फेस्टिवल में आस्था और संस्कृति का अद्भुत संगम, प्रेमानंद महाराज के रूप में एथलीटों ने किया गरबा

डिजिटल डेस्क, वडोदरा। कल्चरल सिटी वडोदरा में नवरात्रि फेस्टिवल के दौरान गरबा लवर्स में अनोखा उत्सव और खूबसूरत क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है। शहर के मशहूर नवलखी मैदान में ऑर्गनाइज इस साल का VNF गरबा फेस्टिवल लोगों के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

नवरात्रि के पहले दिन वडोदरा शहर की खास पहचान मगरमच्छ बने एक खिलाड़ी ने गरबा करते हुए सबका ध्यान खींचा। चूंकि मगरमच्छ का वडोदरा और विश्वमित्र नदी से एक अनोखा रिश्ता है, इसलिए इस क्रिएटिव कॉस्ट्यूम को खिलाड़ियों और दर्शकों ने खूब सराहा।

प्रेमानंद महाराज के रूप में खिलाड़ियों ने किया गरबा नवरात्रि के दूसरे दिन VNF गरबा ग्राउंड पूरी तरह के अध्यात्म और भक्ति के रंग में रंगा हुआ था। वृंदावन के पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज के वेश में सजे खिलाड़ियों ने गरबा ग्राउंड की एक खास झलक दिखाई। प्रेमानंद महाराज के तपस्वी और तेजस्वी रूप में खिलाड़ियों को गरबा करते देख वहां मौजूद सभी माई भक्त और गरबा प्रेमी हैरान रह गए।

प्रेमानंद जी महाराज के वेश में सजे एथलीटों क देखने और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए गरबा ग्राउंड में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस अनोखे रूप ने न सिर्फ एथलीटों का मनोरंजन किया, बल्कि आस्था और भक्ति का एक सुंदर संदेश भी दिया।