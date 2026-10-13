VIDEO: नवरात्रि फेस्टिवल में आस्था और संस्कृति का अद्भुत संगम, प्रेमानंद महाराज के रूप में एथलीटों ने किया गरबा
वडोदरा के नवलखी मैदान में VNF गरबा फेस्टिवल में अनोखी रचनात्मकता देखने को मिल रही है। पहले दिन मगरमच्छ और ...और पढ़ें
HighLights
वडोदरा गरबा में अनोखी रचनात्मकता और उत्सव।
मगरमच्छ और प्रेमानंद महाराज के वेश में गरबा।
भक्ति और लोक संस्कृति का अद्भुत संगम।
डिजिटल डेस्क, वडोदरा। कल्चरल सिटी वडोदरा में नवरात्रि फेस्टिवल के दौरान गरबा लवर्स में अनोखा उत्सव और खूबसूरत क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है। शहर के मशहूर नवलखी मैदान में ऑर्गनाइज इस साल का VNF गरबा फेस्टिवल लोगों के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
नवरात्रि के पहले दिन वडोदरा शहर की खास पहचान मगरमच्छ बने एक खिलाड़ी ने गरबा करते हुए सबका ध्यान खींचा। चूंकि मगरमच्छ का वडोदरा और विश्वमित्र नदी से एक अनोखा रिश्ता है, इसलिए इस क्रिएटिव कॉस्ट्यूम को खिलाड़ियों और दर्शकों ने खूब सराहा।
प्रेमानंद महाराज के रूप में खिलाड़ियों ने किया गरबा
नवरात्रि के दूसरे दिन VNF गरबा ग्राउंड पूरी तरह के अध्यात्म और भक्ति के रंग में रंगा हुआ था। वृंदावन के पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज के वेश में सजे खिलाड़ियों ने गरबा ग्राउंड की एक खास झलक दिखाई। प्रेमानंद महाराज के तपस्वी और तेजस्वी रूप में खिलाड़ियों को गरबा करते देख वहां मौजूद सभी माई भक्त और गरबा प्रेमी हैरान रह गए।
प्रेमानंद जी महाराज के वेश में सजे एथलीटों क देखने और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए गरबा ग्राउंड में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस अनोखे रूप ने न सिर्फ एथलीटों का मनोरंजन किया, बल्कि आस्था और भक्ति का एक सुंदर संदेश भी दिया।
भक्ति रंग में रंगा में वडोदरा
इस तरह, वडोदरा के आसो नवरात्रि उत्सव में लोक संस्कृति और आध्यात्मिकता का अंक अद्भुत संगम देखने को मिला है। VNF गरबा में हर दिन पेश की जाने वाली ऐसी अनोखी थीम और एथलीटों की क्रिएटिविटी के कारण, वेन्यू पर भारी भीड़ उमड़ रही है और पूरा वडोदरा शहर गरबा के भक्ति रंग में रंग गया है।