वडोदरा में NH-48 पर सीएनजी भरवाते समय कार में ब्लास्ट, उड़े परखच्चे

डिजिटल डेस्क, वडोदरा। गुजरात के वडोदरा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। यहां करजण के पास नेशनल हाईवे-48 पर स्थित एक सीएनजी पंप पर गैस भरवाते समय एक कार में अचानक जोरदार धमाका हो गया।

विस्फोट इतना भयानक था कि कार के पिछले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और उसके पतरा व कांच दूर-दूर तक बिखर गए। गनीमत यह रही कि गैस भरवाते समय कार में कोई भी मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया और किसी की जान नहीं गई।

कैसे हुआ हादसा? मिली जानकारी के अनुसार, करजण नेशनल हाईवे-48 पर जिंदाल कंपनी के सामने बने सीएनजी पंप पर एक कार चालक अपनी गाड़ी में गैस डलवाने के लिए पहुंचा था। सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए कार में बैठे सभी लोग नीचे उतर गए थे, जिसके बाद पंप कर्मचारी गाड़ी में सीएनजी भरने लगा। इसी दौरान अचानक कार की गैस टैंक जोरदार धमाके के साथ फट गई। पंप पर मची अफरातफरी बता दें कि धमाका इतना तेज था कि आसपास मौजूद लोगों में भारी दहशत फैल गई और पंप पर भगदड़ मच गई। इस भीषण विस्फोट की चपेट में आने से पास ही खड़े अन्य दो वाहनों को भी आंशिक नुकसान पहुंचा है।