Gujarat Rain: भारी बारिश से पानी-पानी हुआ गुजरात, बाढ़ जैसे हालात; सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश

गांधीनगर में सेक्टर-13 स्थित महात्मा मंदिर अंडरब्रिज पर पानी कम होने के बाद वाहनों की नंबर प्लेट बिखरी हुई देखी गईं। लगातार भारी बारिश के कारण इलाके में भीषण जलभराव हो गया है। गुजरात में आई बाढ़ से अलग-अलग इलाकों से 1653 लोगों को बचाया गया और 17800 लोगों को स्थानांतरित किया गया है। पूरे मानसून के दौरान 99 मौतें हुई हैं। जबकि पिछले 24 घंटे में 3 मौतें हुई हैं।

#WATCH | Gujarat: Number plates of vehicles seen scattered at Mahatma Mandir Underbridge, Sector-13 Gandhinagar after the water recedes from the spot. The area faced severe waterlogging due to incessant heavy rainfall. pic.twitter.com/yxNTBMC5Uy— ANI (@ANI) August 27, 2024