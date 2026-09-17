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सूरत: बंद बंगले में घुसा चोर, जाली में फंस गया... भीड़ ने कर दी धुनाई; वीडियो वायरल

By Digital Desk Edited By: Shubham Tiwari
Published: Thu, 17 Sep 2026 05:21 PM (IST)

सूरत के वराछा में चोरी के इरादे से बंद बंगले में घुसा व्यक्ति स्टील की ग्रिल में फंस गया। स्थानीय ...और पढ़ें

डिजिटल डेस्क, सूरत। सूरत के वराछा इलाके में चोरी के इरादे से एक बंद बंगले में घुसा एक व्यक्ति स्टील की ग्रिल में फंस गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकालने के बजाय उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई की। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक बंगले में लगी स्टील की जाली में पूरी तरह फंस गया है। युवक बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन वह और भी ज्यादा फंसता जा रहा है।

इसी बीच, आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और युवक को चोर समझकर उस पर लाठियों से हमला करते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि युवक चोरी के इरादे से बंगले में घुसा था।

15 दिन पहले का बताया जा रहा मामला

इस संबंध में, कापोदरा पुलिस स्टेशन के पीआई एम.आर. सोलंकी ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो नाना वराछा की राजारामनगर सोसाइटी का है। यह घटना लगभग 15 दिन पहले की है।

लंबे समय से बंद था बंगला

प्रारंभिक जांच में पता चला कि बंगला काफी समय से बंद था। इसका फायदा उठाते हुए युवक बंगले में घुस गया। हालांकि, अभी तक इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि युवक कौन था और वह बंगले में क्यों घुसा था।

अमेरिका में रहते हैं बंगले के मालिक

इस बंगले के मालिक किशोरभाई कई सालों से अमेरिका में रह रहे हैं। संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि उनके बंगले में कोई चोरी नहीं हुई है और घर का ताला भी नहीं टूटा है। इसलिए शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है।
फिलहाल पुलिस ने लोहे की ग्रिल में फंसे चोर की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी है।