सूरत: फूड पॉइजनिंग से 5 साल की बच्ची की मौत, फफूंद लगी दाल मिलने पर रेस्टोरेंट सील

डिजिटल डेस्क, सूरज। सूरत में एक ही परिवार के 5 सदस्यों को फूड पॉइजनिंग होने के बाद एक 5 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि उन्हें एक रेस्टोरेंट से लाई गई सब्जियां खाने के बाद खाद्य विषाक्तता हुई।

इसके बाद नगर निगम के खाद्य विभाग ने भी कार्रवाई करते हुए शीतल रेस्तरां की जांच की और अब रेस्टोरेंट को बंद कर दिया है। फूड पॉइजनिंग से 5 साल की बच्ची की मौत सूरत के वराछा स्थित रानूजाधाम सोसाइटी में रहने वाले अशोकभाई कलसरिया के परिवार को फूड पॉइजनिंग हुई, जिसमें उनकी 5 वर्षीय बेटी की मौत हो गई। कलसरिया परिवार का आरोप है कि उन्हें शीतल रेस्टोरेंट से लाई गई सब्जियां खाने के बाद फूड पॉइजनिंग हुई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने किया रेस्टोरेंट का निरीक्षण इस घटना के बाद नगर निगम के खाद्य विभाग ने भी तुरंत कार्रवाई की। खाद्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी तुरंत शीतल रेस्टोरेंट पहुंचे, जहां लोग खाना खा रहे थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया और आवश्यक सामग्री को नष्ट करने और रेस्टोरेंट को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी डी.डी. ठाकोर ने बताया कि शीतल रेस्टोरेंट के बारे में शिकायत मिलते ही तुरंत वहां का दौरा किया गया। वहां पूछताछ की गई लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं था। फिलहाल, नमूने लेकर जांच की जा रही है। जो उत्पाद खुले थे और जिन्हें नष्ट किया जाना था, उन्हें नष्ट किया जा रहा है। फिलहाल, रेस्टोरेंट को बंद करने के प्रयास जारी हैं। खाद्य सुरक्षा टीम ने रेस्टोरेंट किया सील इस संबंध में सूरत नगर निगम की खाद्य सुरक्षा अधिकारी सेजल जस ने बताया कि खाद्य विषाक्तता की शिकायत मिलने के बाद हमारी टीम आज सुबह वराछा रोड स्थित शीतल रेस्टोरेंट में जांच के लिए पहुंची थी। जांच के दौरान चने की दाल में फफूंद पाई गई। साथ ही पनीर और सब्जियां खुले में रखी हुई मिलीं।