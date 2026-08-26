सूरत में भाजपा नेता की बहू ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में पति पर अवैध संबंध बनाने का लगाया आरोप

राज्य ब्यरो, सूरत। गुजरात के सूरत से एक बेहद चौंकाने वाला और संवेदनशील मामला सामने आया है। सूरत के कडोदरा इलाके में भाजपा की एक महिला नेता की 24 वर्षीय बहू ने घर में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली।

इस घटना में सबसे हैरान करने वाला मोड़ तब आया जब डॉक्टरों को पोस्टमार्टम के दौरान मृतका के अंतर्वस्त्रों से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। इस सुसाइड नोट में मृतका ने अपने पति के किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंधों का गंभीर उल्लेख किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सूरत के कडोदरा नगर स्थित श्रीनिवास ग्रीन सिटी सोसाइटी में रहने वाली निधि कुमारी (उम्र 24 वर्ष) ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। निधि कुमारी कडोदरा नगर भाजपा की उपाध्यक्ष शशी सिंह संजय सिंह राजपूत की बहू थीं। निधि कुमारी की शादी दो वर्ष पहले भाजपा महिला नेता के बेटे सौरभ के साथ हुई थी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और पीड़ित परिवार गहरे सदमे में है।