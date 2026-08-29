गुजरात: 'गुड टच-बैड टच' सेमिनार से खुला राज; 2 नाबालिग बहनों से रेप का आरोपी कॉन्ट्रैक्टर गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, सूरत। गुजरात के सूरत में एक अधेड़ उम्र के कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर ने महाराष्ट्र के नंदुरबार से उधना इलाके में अपनी विधवा मां के साथ काम करने आई दो नाबालिग बहनों से रेप किया।

नंदुरबार के आश्रम स्कूल में 'गुड टच और बैड टच' पर हुए एक सेमिनार में दोनों बहनों ने अपनी आपबीती सुनाई और आखिरकार पूरा मामला पुलिस तक पहुंचा। इस मामले में लड़कियों की मां ने जीरो नंबर से नंदुरबार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और इसे उधना ट्रांसफर कर दिया गया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी लेबर कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार कर लिया है।

इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र के नंदुरबार के एक आश्रम स्कूल में पढ़ने वाली 11 और 14 साल की दो बहनों के पिता की मौत हो गई है। जबकि उनकी मां सूरत के उधना इलाके में रहती हैं और परिवार का गुजारा करने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करती हैं।

पिछले साल मई में गर्मी की छुट्टियों में मां अपनी दोनों बेटियों को उधना साइट पर ले आई थीं। हालांकि, जब स्कूल शुरू हुए तो दोनों लड़कियां नंदुरबार लौट आईं। 'गुड टच-बैड टच' सेमिनार से खुला राज 25 अगस्त को नंदुरबार के आश्रम स्कूल में बच्चों में जागरूकता लाने के लिए 'गुड टच और बैड टच' पर एक सेमिनार रखा गया था। जब आश्रम स्कूल के सुपरिटेंडेंट समझा रहे थे कि बैड टच किसे कहते हैं, तो 11 साल की लड़की खड़ी हो गई।

जब लड़की छुट्टियों में अपनी मां के साथ सूरत गई, तो वहां के लेबर कॉन्ट्रैक्टर पीरिया वलवी ने उसके साथ जबरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और किसी को न बताने की धमकी दी। इसलिए आश्रम स्कूल के सुपरिटेंडेंट ने लड़की की मां को बुलाया और उससे बात की।

जहां मां ने लड़की से पूछा तो उसने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर ने इस दौरान उसकी 14 साल की बड़ी बहन के साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था। इसलिए जब बड़ी बेटी से पूछा गया तो उसने भी बताया कि उसके साथ रेप हुआ है, और मां के पैरों तले से जमीन खिसक गई।

आखिरकार, मां ने नंदुरबार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। लेकिन, चूंकि क्राइम सूरत के उधना इलाके में हुआ था, इसलिए नंदुरबार पुलिस ने शिकायत ट्रांसफर कर दी। जिसके आधार पर, उधना पुलिस ने लेबर कॉन्ट्रैक्टर पीरिया वलवी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की है।