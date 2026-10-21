गुजरात: सूरत में पुल से 50 फीट नीचे गिरी मोटरसाइकिल, तीन युवकों की मौत

डिजिटल डेस्क, सूरत। गुजरात के सूरत जिले के ओलपाड तालुका स्थित कुडसद गांव में मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। चार युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। उनकी बाइक पुल की सुरक्षा दीवार से टकराकर करीब 50 फीट नीचे रेलवे पुल पर जा गिरी।

पुलिस निरीक्षक के.ए. जडेजा ने बताया कि पुल पर एक अंधा मोड़ है। इसी दौरान मोटरसाइकिल सुरक्षा दीवार से टकरा गई और चारों युवक नीचे गिर गए। मृतकों की पहचान 19 वर्षीय विकास हीरालाल वर्मा, 18 वर्षीय सौरभ रामलौत यादव और 26 वर्षीय विकास छोटलाल वर्मा के रूप में हुई है।