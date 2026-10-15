गुजरात: जन्म से पसंद नहीं थी की बेटी, मां ने 5वीं मंजिल से फेंका; पुलिस को गुमराह करने के बाद कबूला जुर्म

डिजिटल डेस्क, राजकोट। गुजरात के राजकोट स्थित कुवाद्वा रोड पर शहीद उधम सिंह टाउनशिप में दो साल की मासूम बच्ची स्नेहल की संदिग्ध मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिस हादसे को शुरुआत में दुर्घटनाया किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हत्या माना जा रहा था, इसकी जब जांच हुई तो पुलिस ने बच्ची की मां पूनमबेन सकारिया को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक, बच्ची की मां पूनमबेन सकारिया ने उसे पांचवीं मंजिल से फेंकने की बात कबूल कर ली है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, जांच में पता चला है कि उसने यह हरकत इसलिए की क्योंकि वह जन्म से ही अपनी बेटी को पसंद नहीं करती थी।

दरअसल, लड़की की मौत पांचवीं मंजिल से गिरने के बाद हुई। शुरू में इस घटना को एक दुर्घटना माना गया। हालांकि, घटना के हालात संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस ने जांच तेज कर दी। मां ने कहा कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने लड़की को यह दुर्घटना अंजाम दी है, लेकिन पुलिस को शक हुआ और उसने परिवार के सदस्यों समेत 12 से अधिक लोगों से पूछताछ की।

राजकोट क्राइम ब्रांच के लिए इस मामले की जांच चुनौतीपूर्ण हो गई। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध न होने के कारण जांच में बाधा उत्पन्न हुई। लड़की की मौत के बाद, परिवार के सदस्यों के बयानों और घटनास्थल की स्थिति का विश्लेषण किया गया।