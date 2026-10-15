गुजरात: जन्म से पसंद नहीं थी की बेटी, मां ने 5वीं मंजिल से फेंका; पुलिस को गुमराह करने के बाद कबूला जुर्म
राजकोट में दो साल की मासूम स्नेहल की संदिग्ध मौत का खुलासा हुआ है, जिसमें उसकी मां पूनमबेन सकारिया ने उसे पांचवीं मंजिल से फेंकने की बात कबूल की है।
HighLights
राजकोट में मां ने दो साल की बेटी को फेंका।
जन्म से ही बेटी को नापसंद करती थी मां।
पुलिस पूछताछ में मां ने कबूला अपना जुर्म।
डिजिटल डेस्क, राजकोट। गुजरात के राजकोट स्थित कुवाद्वा रोड पर शहीद उधम सिंह टाउनशिप में दो साल की मासूम बच्ची स्नेहल की संदिग्ध मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिस हादसे को शुरुआत में दुर्घटनाया किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हत्या माना जा रहा था, इसकी जब जांच हुई तो पुलिस ने बच्ची की मां पूनमबेन सकारिया को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक, बच्ची की मां पूनमबेन सकारिया ने उसे पांचवीं मंजिल से फेंकने की बात कबूल कर ली है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, जांच में पता चला है कि उसने यह हरकत इसलिए की क्योंकि वह जन्म से ही अपनी बेटी को पसंद नहीं करती थी।
दरअसल, लड़की की मौत पांचवीं मंजिल से गिरने के बाद हुई। शुरू में इस घटना को एक दुर्घटना माना गया। हालांकि, घटना के हालात संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस ने जांच तेज कर दी। मां ने कहा कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने लड़की को यह दुर्घटना अंजाम दी है, लेकिन पुलिस को शक हुआ और उसने परिवार के सदस्यों समेत 12 से अधिक लोगों से पूछताछ की।
राजकोट क्राइम ब्रांच के लिए इस मामले की जांच चुनौतीपूर्ण हो गई। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध न होने के कारण जांच में बाधा उत्पन्न हुई। लड़की की मौत के बाद, परिवार के सदस्यों के बयानों और घटनास्थल की स्थिति का विश्लेषण किया गया।
जांच के दौरान, पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की जांच की अनुमति लेने के लिए अदालत से संपर्क करने के विवरण भी सामने आए। हालांकि, जैसे-जैसे मामले की जांच आगे बढ़ी, मां के खिलाफ संदेह और भी मजबूत होता गया।
पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान पूनमबेन सकारिया ने बच्ची की हत्या की बात कबूल कर ली। इस खुलासे के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि, मामले में लगे आरोपों से जुड़े सभी तथ्यों की न्यायिक प्रक्रिया के दौरान पुष्टि होनी बाकी है। पुलिस घटना के अन्य पहलुओं की जांच कर रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है।