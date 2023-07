Vadodara: महिला ने बेटियों को दिया जहर, फिर घोंटा गला; खुद को भी फांसी लगाने का किया प्रयास, आखिर क्यों?

गुजरात के वडोदरा शहर में एक महिला ने अपनी दो बेटियों की हत्या कर दी और फिर खुद को फांसी लगाने का प्रयास किया। हालांकि पड़ोसी ने उसे बचा लिया। महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने महिला के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। बताया जाता है कि महिला ने पहले अपनी बेटियों को जहर दिया और फिर उनका गला घोंट दिया।

Vadodara: महिला ने बेटियों की हत्या करने के बाद फांसी लगाने का किया प्रयास, सामने आई यह बड़ी वजह

वडोदरा, पीटीआई। गुजरात के वडोदरा शहर में 43 वर्षीय एक महिला ने आर्थिक तंगी के कारण कथित तौर पर अपनी दो बेटियों की हत्या कर दी और खुद को फांसी लगाने का प्रयास किया। हालांकि, उसे एक पड़ोसी द्वारा बचा लिया गया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पहले जहर दिया, फिर गला घोंटा पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) पन्ना मोमाया ने कहा कि दक्षा चौहान ने सोमवार रात शहर के कारेलीबाग इलाके में अपने किराए के आवास में कथित तौर पर अपनी बेटियों को जहर दे दिया और बाद में उनका गला घोंट दिया।उन्होंने कहा, बेटियों में से एक कक्षा नौ की छात्रा थी, जबकि दूसरी स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम के तीसरे वर्ष में थी। किराया और स्कूल की फीस न दे पाने के चलते बेटियों को दिया जहर अधिकारी ने कहा, "महिला तलाकशुदा थी और अपने पिता के साथ रहती थी। वह 15 दिन पहले अपनी बेटियों के साथ कारेलीबाग में किराए के फ्लैट में शिफ्ट हुई थी। किराया जमा करने और स्कूल की फीस देने में असमर्थ होने पर उसने कल रात अपनी बेटियों को जहर दे दिया। जब जहर का असर नहीं हुआ तो महिला ने लड़कियों का गला घोंट दिया और खुद पंखे से लटकने की कोशिश की। एक पड़ोसी ने उसे यह करते हुए देख लिया और उसे बचा लिया।'' महिला के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज डीसीपी ने बताया कि महिला के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि जांच के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की एक टीम को भी शामिल किया गया है।

