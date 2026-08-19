नितिन नवीन की टीम में जगह मिलने पर रोहन गुप्ता को क्यों नहीं दी बधाई? पूर्व CM नितिन पटेल ने बताई वजह

शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में गुजरात से स्थान पाने वाले 4 नेताओं में से 3 नेताओं को बधाई देने व एक का नाम छोड़ देने पर पूर्व मुख्यमंत्री नितिन पटेल विवाद में आ गए।

पटेल ने कांग्रेस से भाजपा में आए रोहन गुप्ता को बधाई नहीं देने का कारण बताते हुए कहा कि उनका रोहन से कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं इसलिए अपने बधाई संदेश में उनका नाम नहीं लिखा। रोहन गुप्ता को नितिन नवीन की टीम में मिली जगह वर्ष 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में अहमदाबाद पूर्व से कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित किए गए रोहन गुप्ता ने अचानक चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। कुछ समय बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और पार्टी ने उन्हें मीडिया में प्रवक्ता के रूप में आगे बढ़ाया।

हाल ही घोषित बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में गुजरात से चार नेताओं को शामिल किया गया इनमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद पर वडोदरा से सांसद डॉ हेमांग जोशी को नियुक्त किया गया वहीं पूर्व विधायक वर्षाबेन दोशी, अहमदाबाद के पूर्व शहर अध्यक्ष जगदीश पटेल एवं कांग्रेस से भाजपा में आए रोहन गुप्ता को शामिल किया गया है।

सोशल मीडिया पोस्ट में रोहन को नहीं मिली बधाई पूर्व उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए डॉ जोशी अन्य दो नेताओं को राष्ट्रीय टीम में शामिल होने पर बधाई दी लेकिन रोहन गुप्ता का कहीं उल्लेख नहीं किया। जब इस पर विवाद खड़ा हुआ तो खुद नितिन पटेल ने स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका व्यक्तिगत रूप से रोहन गुप्ता से परिचय नहीं है रोहन कभी उनसे मिलने भी नहीं आए।