सूरत के वीर नर्मद विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में लगे एंटी सुसाइडल पंखे, वजन पड़ते ही आ जाएंगे नीचे

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। सूरत के वीर नर्मद विश्‍व‍ विध्‍यालय के 9 हॉस्‍टल में 388 एंटी सुसाइडल पंखे लगाए गये हैं। राजस्‍थान के कोटा व अन्‍य शहरों में छात्र छात्राओं के पंखे से लटक कर आत्‍महत्‍याओं की घटनाओं को ध्‍यान में रखते हुए विवि प्रशासन ने यह कदम उठाए हैं, पंखे छतके साथ स्‍प्रिंग के साथ लटकाए गए हैं जो दस किलो वजन का भार आते ही नीचे लटक जाते हैं।

सूरत के वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्‍व विध्‍यालय के कुलपति किशोर सिंह चावडा ने बताया कि छात्र छात्राओं के पंखे से लटक कर आत्‍महत्‍या करने की घटनाओं से नसीहत लेकर उन्‍होंने विव‍ि के 9 हॉस्‍टल में 388 एंटी सुसाइडल पंखे लगवाए हैं।

हॉस्‍टल में आत्‍महत्‍या की घटनाओं को रोकने के लिए यह एहतियातन कदम है। पंखे पर दस किलो का भार आते ही यह स्प्रिंग के साथ नीचे लटक जाते हैं। छात्राओं के 5 हॉस्‍टल में 170 तथा छात्रों के 4 हॉस्‍टल में 218 पंखे लगाए गये हैं।