सांप को ही दे दिया CPR... गुजरात में स्नेक कैचर के कारनामे ने जीता सबका दिल, वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। इमरजेंसी में इंसान को सीपीआर देकर जान बचाने के किस्से तो आपने कई सुने होंगे, लेकिन गुजरात के वलसाड जिले के वापी से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है।

यहां एक स्नेक कैचर ने अपनी जान जोखिम में डालकर केमिकल के पानी में बेहोश हुए 5 फुट लंबे सांप को मुंह से आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया और उसकी जान बचा ली।

घटना वापी GIDC स्थित ईटीपी प्लांट के पास की है, जहाँ जहरीले केमिकल मिले पानी में एक बिन-जहरीला धमण (रैट स्नेक) सांप रेंग रहा था। रसायनों के संपर्क में आने के कारण सांप सांस नहीं ले पा रहा था और बेहोश हो गया।

सूचना मिलते ही सालों से वन्यजीवों का रेस्क्यू कर रहे स्नेक कैचर संजय पवार तुरंत मौके पर पहुंचे। सांप की नाजुक हालत को देखते हुए संजय ने बिना वक्त गंवाए अपना मुंह सांप के मुंह से सटाया और उसे कृत्रिम सांस देना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सांप की चेतना वापस आ गई और उसकी जान बच गई।