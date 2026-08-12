विश्व हाथी दिवस पर वंतारा का बड़ा अभियान, देश-विदेश में हाथी संरक्षण और कल्याण को बढ़ावा

डिजिटल डेस्क, जामनगर। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर अनंत अंबानी द्वारा स्थापित वंतारा ने हाथियों के कल्याण, संरक्षण शिक्षा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जुड़े अपने प्रयासों को और विस्तार देने की घोषणा की है।

वंतारा का यह अभियान हाथियों की बेहतर देखभाल के साथ-साथ उनके देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षण देने, विशेषज्ञों के बीच ज्ञान साझा करने और मानव-हाथी संघर्ष को कम करने पर केंद्रित है।

गौरी से शुरू हुआ सफर

वंतारा के मुताबिक, वर्तमान में यहां 260 से अधिक एशियाई हाथियों की देखभाल की जा रही है। वंतारा की कहानी की शुरुआत गौरी नामक हाथी के बचाव से हुई थी।

अनंत अंबानी द्वारा बचाई गई गौरी वंतारा की पहली रेस्क्यू की गई हाथी थी। इसके बाद यह पहल हाथियों के लिए विशेषज्ञ देखभाल और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के व्यापक मिशन में बदल गई।

अनंत अंबानी ने कहा कि हाथियों का वंतारा की यात्रा में विशेष स्थान है। गौरी के बचाव से शुरू हुआ सफर अब हाथियों के कल्याण को बेहतर बनाने, उनकी देखभाल करने वाले लोगों को सहयोग देने, विशेषज्ञों के साथ ज्ञान साझा करने और भारत समेत दुनियाभर में हाथी संरक्षण में योगदान देने की प्रतिबद्धता बन चुका है।

जयपुर के हाथी गांव में बनेगा अत्याधुनिक उपचार केंद्र विश्व हाथी दिवस पर राजस्थान के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री संजय शर्मा ने जयपुर के हाथी गांव में हाथियों की देखभाल और जीवन की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए वंतारा के साथ सहयोग की घोषणा की।

इस पहल के तहत अत्याधुनिक Elephant Treatment & Care Facility विकसित की जाएगी। इसमें आधुनिक अस्पताल, पोषण केंद्र और हाइड्रोथेरेपी सुविधा शामिल होगी। इसके अलावा बुजुर्ग हाथियों के लिए अलग Retirement & Care Centre भी बनाया जाएगा। राजस्थान वन विभाग और वंतारा की विशेषज्ञता को साथ लाकर हाथियों की उम्र और जरूरत के अलग-अलग चरणों के अनुसार उनकी देखभाल की जाएगी। आठ स्थानों पर 182 हाथियों के लिए कार्यक्रम वंतारा ने असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के आठ स्थानों पर राज्य वन विभागों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर हाथी कल्याण आउटरीच कार्यक्रम पूरा किया है।

इस कार्यक्रम के तहत 182 हाथियों के स्वास्थ्य और कल्याण को लेकर काम किया गया, जबकि 242 महावतों को प्रशिक्षण और जानकारी दी गई। इसमें निवारक पशु चिकित्सा देखभाल, हाथियों का स्वास्थ्य, मानवीय तरीके से संभालना, प्राथमिक उपचार और मस्त (Musth) प्रबंधन जैसे विषयों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। हाथियों की देखभाल के लिए पशु चिकित्सा एवं वेलफेयर किट के साथ पोषण संबंधी सहायता भी उपलब्ध कराई गई। बच्चों को हाथियों से जोड़ रहा 'माय फ्रेंड लीलावती' वंतारा ने बच्चों में हाथियों के प्रति संवेदना और करुणा बढ़ाने के लिए 'My Friend Leelavati' नाम से सोशल मीडिया अभियान भी शुरू किया है। इसमें लीलावती नाम की हाथी की कहानी के जरिए बच्चों को पशुओं के प्रति दया और जिम्मेदारी का संदेश दिया जा रहा है।

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लीलावती बचपन में अपनी मां से अलग हो गई थी और कई वर्षों तक सर्कस में रही। सर्कस के तंबू में आग लगने के दौरान वह गंभीर रूप से झुलस गई थी। अब वह वंतारा की देखभाल में है। अभियान के तहत बच्चे एक थीम आधारित पहेली हल करने और लीलावती के लिए संदेश लिखने में हिस्सा ले सकते हैं। विजेताओं को लीलावती गिफ्ट हैम्पर के साथ वंतारा आने, लीलावती और उसके केयरगिवर से मिलने तथा हाथियों के बचाव और उनकी दीर्घकालिक देखभाल को करीब से समझने का मौका मिलेगा।

मानव-हाथी संघर्ष के खिलाफ वैश्विक सहयोग मानव-हाथी संघर्ष की चुनौती से निपटने के लिए वंतारा एलीफेंट प्रोटेक्शन इनिशिएटिव (EPI) फाउंडेशन को अनुदान भी दे रहा है। इसका उद्देश्य मार्च 2027 में बैंकॉक में होने वाले कार्यक्रमों में एशिया और अफ्रीका के विशेषज्ञों, कार्यकर्ताओं और युवा प्रतिनिधियों की भागीदारी को सहयोग देना है।

इसमें पहला कार्यक्रम इंसान और हाथी के बीच टकराव पर वैश्विक शिखर सम्मेलन होगा। वहीं दूसरा इंसान और वन्यजीवों के बीच टकराव और सह-अस्तित्व पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। इससे एशिया के सभी 13 हाथी रेंज वाले देशों, EPI Foundation के साथ काम करने वाले कम से कम पांच अफ्रीकी देशों और दोनों क्षेत्रों के युवा प्रतिनिधियों को मंच पर अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही EPI युवा एंबेसडर कार्यक्रम का पहली बार भारत तक विस्तार किया जाएगा।