डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। वडोदरा के भायली में करीब दो वर्ष पूर्व नवरात्रि के दौरान किशोरी से सामूहिक दुष्‍कर्म के मामले में विशेष पॉक्‍सो कोर्ट ने पांच आरोपियों को दोषी माना है।

इन सभी को 25 अगस्‍त को सजा सुनाई जाएगी। पुलिस ने इस मामले में त्‍वरित कार्यवाही करते हुए 48 घंटे में आरोपियों की धरपकड़ कर ली थी तथा 17 दिन में 6 हजार पेज का आरोप पत्र तैयार कर प्रस्‍तुत कर दिया था।