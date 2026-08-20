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नवरात्रि में किशोरी से सामूहिक दुष्‍कर्म मामले में पांचों आरोपी दोषी करार, POCSO कोर्ट सुनाएगी सजा

By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Thu, 20 Aug 2026 10:48 PM (IST)

वडोदरा के भायली में दो साल पहले नवरात्रि के दौरान किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया है।

नवरात्रि में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पांचों आरोपी दोषी करार

नवरात्रि में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पांचों आरोपी दोषी करार

HighLights

  1. वडोदरा सामूहिक दुष्कर्म मामले में पांचों आरोपी दोषी।

  2. विशेष पॉक्सो कोर्ट 25 अगस्त को सुनाएगी सजा।

  3. पुलिस ने 48 घंटे में आरोपियों को किया गिरफ्तार।

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। वडोदरा के भायली में करीब दो वर्ष पूर्व नवरात्रि के दौरान किशोरी से सामूहिक दुष्‍कर्म के मामले में विशेष पॉक्‍सो कोर्ट ने पांच आरोपियों को दोषी माना है।

इन सभी को 25 अगस्‍त को सजा सुनाई जाएगी। पुलिस ने इस मामले में त्‍वरित कार्यवाही करते हुए 48 घंटे में आरोपियों की धरपकड़ कर ली थी तथा 17 दिन में 6 हजार पेज का आरोप पत्र तैयार कर प्रस्‍तुत कर दिया था।

पांचों आरोपी दोषी करार

पुलिस निरीक्षक कुणाल पटेल का कहना है कि 4 अक्‍टूबर 2024 को भायली में नवरात्रि खेलने निकली एक किशोरी के साथ पांच युवक सैफ, अजमल, मुन्‍ना, मुमताज व शाहरुख ने सामूहिक दुष्‍कर्म किया था।

पुलिस ने 48 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल के हवाले कर दिया था। इसके बाद 17 दिन में 6 हजार पेज का आरोप पत्र तैयार कर पॉक्‍सो कोर्ट के समक्ष प्रस्‍तुत कर दिया था। पांचों आरोपी को दोषी मानने से सत्‍य व न्‍याय की जीत हुई है, पुलिस ने त्‍वरित व सराहनीय कार्य किया।

सरकारी वकील अनिल देसाई ने बताया कि इस मामले में आगामी 25 अगस्‍त को सजा सुनाई जाएगी, उन्‍होंने दोषियों को अधिकतम सजा देनेकी मांग की है।

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