Gujarat News गुजरात के गोत्री इलाके में एक दंपत्ति की लाश (Murder) मिलने से हड़कंप मच गया है।मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पति आशीष और उसकी पत्नी गायत्री का शव जमीन पर पड़ा हुआ था। वहीं उनका ढाई साल का मासूम बेटा माता-पिता के शव के पास खेल रहा था।घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस महिला की मौत के कारण का पता लगा रही है।

Gujarat: गोत्री इलाके में दंपत्ति की रहस्यमयी मौत, माता-पिता के शव के पास खेल रहा था ढाई साल का बेटा

वडोदरा, जागरण डेस्क। Vadodara Couple Suicide: गुजरात के गोत्री इलाके में एक खौफनाक घटना हुई है। यहां एक दंपत्ति की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस के अनुसार, दंपत्ति प्रधानमंत्री आवास योजना शिवालय हाइट्स के बी ब्लॉक की छठी मंजिल के मकान नंबर 603 में रहते थे। मृतक पति एक निजी बैंक में कैशियर के पद पर कार्यरत था। संदिग्ध हालत में मिला शव मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पति आशीष और उसकी पत्नी गायत्री का शव जमीन पर पड़ा हुआ था। वहीं, उनका ढाई साल का मासूम बेटा माता-पिता के शव के पास खेल रहा था। गोत्री पुलिस स्टेशन पीआई एम.के. गुर्जर ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 'हमें पुलिस कंट्रोल से हत्या की सूचना मिली। एक आदमी ने कंट्रोल रूम को सूचना दी कि दंपत्ति का शव जमीन पर पड़ा हुआ है। दोनों का ढाई साल का बेटा मृतक माता-पिता के शव के पास खेल रहा है।' पति ने की आत्महत्या घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस महिला की मौत के कारण का पता लगा रही है। पुलिस के मुताबिक, आशीष ने आत्महत्या की है लेकिन, उसकी पत्नी आरतीबेन की मौत का कारण पता नहीं चल पाया है। पैनल पोस्टमॉर्टम के बाद ही आरतीबेन की मौत का असली कारण सामने आएगा। मृतक आरतीबेन की गर्दन पर दो बिंदी जैसे निशान हैं और शरीर पर कोई अन्य चोट के निशान नहीं हैं। गोत्री पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

