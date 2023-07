'मुस्लिम व दलित विरोधी नहीं हैं मोदी', अठावले का कांग्रेस पर हमला, बोले- राहुल के पीएम बनने का कोई मौका नहीं

Ramdas Athawale attack Congress केंद्रीय सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम व दलित विरोधी नहीं हैं। समान नागरिक संहिता मुस्लिम व दलित हितों के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस इस मुद्दे पर झूठ फैला रही है कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास अगले चुनाव में पीएम बनने का कोई मौका नहीं है।

'मुस्लिम व दलित विरोधी नहीं हैं मोदी', अठावले का कांग्रेस पर हमला (फोटो एएनआई)

HighLights मुस्लिम व दलित विरोधी नहीं हैं पीएम मोदी: अठावले अठावले ने कहा- राहुल गांधी के पीएम बनने का कोई मौका नहीं देश की एकता को तोड़ना चाहती है कांग्रेस- अठावले

अहमदाबाद, राज्य ब्यूरो। केंद्रीय सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम व दलित विरोधी नहीं हैं। समान नागरिक संहिता मुस्लिम व दलित हितों के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस इस मुद्दे पर झूठ फैला रही है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास अगले चुनाव में पीएम बनने का कोई मौका नहीं है। समीक्षा बैठक में शामिल होने गुजरात पहुंचे केंद्रीय मंत्री अठावले केंद्र सरकार की योजनाओं के अमलीकरण को लेकर समीक्षा बैठक में शामिल होने गुजरात आए केंद्रीय मंत्री अठावले ने पत्रकारों को बताया कि संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर समान नागरिक संहिता के पक्ष में थे। समान नागरिक कानून से दलित व मुस्लिमों के हितों का कोई नुकसान नहीं होगा। देश की एकता व सामाजिक और धार्मिक एकता के लिए यह जरुरी है। देश की एकता को तोड़ना चाहती है कांग्रेस- अठावले कांग्रेस पर हमला करते हुए अठावले ने कहा कि वह देश की एकता को तोड़ना चाहती है, कांग्रेस व अन्‍य विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर समर्थन करना चाहिए। उन्‍होंने यह भी कहा कि अगले चुनाव में राहुल के पीएम बनने को कोई मौका नहीं है। दलित, आदिवासी व मुस्लिमों के हित में है समान नागरिक कानून उनके अधिकारों व हितों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस इसको लेकर झूठ फैला रहा है कि भाजपा व उसकी सरकार संविधान को बदल देंगे। 'केंद्र में फिर बनेगी एनडीए की सरकार' अठावले ने कहा कि लॉ कमिशन ने सभी धार्मिक संगठनों व नागरिकों से इस कानून का मसौदा तैयार करने के लिए सुझाव मांगे हैं। मोदी मुस्लिम व दलित विरोधी नहीं हैं, अगले चुनाव में 325 सीट जीतकर एक बार फिर एनडीए केंद्र में सरकार बनाऐगा। एनडीए का पीएम पद का एक ही चेहरा है मोदी जबकि विपक्ष में मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी, पूर्व मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव, मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्‍यमंत्री के चंद्रशेखर राव जैसे कई पीएम पद के दावेदार हैं।

Edited By: Mohd Faisal