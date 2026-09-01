गुजरात: 14 साल पहले जहां पुलिस फायरिंग में हुई थी बेटे की मौत, उसी जगह पिता ने की आत्महत्या

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के 2012 के बहुचर्चित थानगढ़ पुलिस फायरिंग में अपने दिवंगत बेटे के लिए 14 सालों से न्याय की लड़ाई लड़ रहे एक बेबस पिता ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है।

53 वर्षीय अमरशीभाई सुमरा ने उसी इलाके में चलती ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी, जहां 14 साल पहले पुलिस फायरिंग में उनके 16 वर्षीय बेटे पंकज सुमरा की जान चली गई थी।

परिजनों ने बताया कि अमरशीभाई ने रात के समय थानगढ़ और लखमांची के बीच चलने वाली हापा-मुंबई ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की। उनके संघर्ष की शुरुआत सितंबर 2012 में हुई थी, जब थानगढ़ के तरणेतर मेले के दौरान दलित और भरवाड़ समुदाय के लोगों के बीच विवाद हो गया था।

इस हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने फायरिंग की थी, जिसमें मेहुल राठौड़, पंकज सुमरा और प्रकाश परमार नामक तीन दलित युवकों की मौत हो गई थी। पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल 2012 में हुई इस फायरिंग की घटना ने पूरे गुजरात को झकझोर कर रख दिया था और पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। बढ़ते आक्रोश को देखते हुए राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया था।

एसआईटी की टीम ने थानगढ़ जाकर मेला मैदान और रेलवे गेट का निरीक्षण किया था। टीम ने घटनास्थल की माप-तौल की थी ताकि यह स्पष्ट हो सके कि फायरिंग कहां से हुई थी, और पूरे इलाके की वीडियोग्राफी भी की गई थी।

रक्षाबंधन के दिन छलका दर्द घटना के 14 साल बीत जाने के बावजूद मृतकों के परिवारों का आरोप है कि उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला है और मामले की जांच रिपोर्ट को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। अमरशीभाई अपने बेटे की मौत के बाद से ही व्यवस्था से लड़ रहे थे।

इस साल रक्षाबंधन के दिन अपनी बेटियों को उनके दिवंगत भाई की याद में रोता-तड़पता देखकर वे पूरी तरह टूट गए थे। इसी गहरे मानसिक आघात और हताशा के चलते उन्होंने उसी जगह तीनों युवकों की याद में बने स्मारक के पास जाकर अपनी जान दे दी।