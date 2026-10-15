अहमदाबाद: पशुओं के टॉनिक को बच्चों की दवा बना कर बेचा, 1000 शीशी बेचने के बाद चढ़ा पुलिस के हत्थे

जागरण संवाददाता, अहमदाबाद। सूरत में खाद्य एवं औषधि विभाग ने पशुओं के टॉनिक को छोटी छोटी शीशी में भरकर बच्‍चों की दवा के नाम पर बेचने वाले मेडिकल संचा‍लक मौहम्‍मद साजिद इब्राहिम को पकड़ा है।

साजिद अब तक इस टॉनिक से बनी एक हजार शीशी बेच चुका है। पुलिस ने उसके यहां से 31 हजार का माल जब्त कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

अठवा क्षैत्र में करीब 20 वर्ष से संचालित शांतिनाथ मेडिकल स्‍टोर का संचालक मौहम्‍मद साजिद इब्राहिम मुल्‍ला 51 सूरत के बेगमपुरा में रहता है। एक नामी कंपनी के एनीमल फीड सप्‍लीमेंट के एक लीटर टॉनिक को वह छोटी छोटी शीशी में भरकर बच्‍चों के टॉनिक के नाम पर बेचता था।