मां चाहती है बेटी बने बेल्जियम की नागरिक, पिता ने कोर्ट में कहा- उसे भारतीय ही रहने दें

जागरण संवाददाता, अहमदाबाद। सूरत के एक याचिकाकर्ता ने पत्‍नी पर उसकी ढाई वर्ष की पुत्री को धोखे से अपने साथ ले जाने तथा उसको बेल्जियम की नागरिक बनाने के प्रयास का आरोप लगाया है। न्‍यायालय ने इस मामले में बेल्जियम स्थित भारतीय दूतावास, केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। आगामी 23 अक्‍टूबर को इस पर सुनवाई होगी।

सूरत निवासी याचिकाकर्ता ने उच्‍च न्‍यायालय को बताया कि उसकी पत्‍नी बेल्जियम चली गई है तथा वहां की नागरिकता प्राप्‍त कर ली है। बेटी को धोखे से ले जाने का आरोप उसने बताया कि उनकी ढाई वर्ष की पुत्री को पत्‍नी धोखे से अपने साथ ले गई तथा अब उसको भी बेल्जियम की नागरिक बनाने के लिए वहां कानूनी कार्यवाही प्रारंभ कर दी है।

धोखे से लिए डिजिटल हस्ताक्षर याचिकाकर्ता ने बताया कि पत्‍नी ने धोखे से उसके डिजिटल हस्‍ताक्षर प्राप्‍त कर बेल्जियम की कोर्ट में उसकी सहमति दर्ज करा दी है। जब वह अपनी पुत्री को वापस लाकर भारत की नागरिकता दिलाना चाहते हैं।