गुजरात के भावनगर में नकली शराब ने ली 3 दोस्तों की जान, चार अस्पताल में भर्ती

डिजिटल डेस्क, भावनगर। गुजरात के भावनगर जिले के घोघा तालुका के खरकड़ी गांव में नकली शराब (लट्ठाकांड) पीने की आशंका से हड़कंप मच गया है। गत 16 अगस्त की रात को शराब पार्टी करने के बाद संदिग्ध नकली शराब पीने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उसके अन्य 6 दोस्तों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

उपचार के दौरान अस्पताल में इलाज करा रहे और दो युवकों ने दम तोड़ दिया है, जिससे इस दुखद घटना में मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 3 हो गई है। इस गंभीर मामले की जांच अब स्टेट मॉनिटरिंग सेल (SMC) को सौंप दी गई है।

शराब पार्टी के बाद बिगड़ी थी तबीयत प्राप्त जानकारी के अनुसार, खरकड़ी गांव के 7 दोस्तों ने 16 अगस्त की रात को मिलकर शराब पार्टी का आयोजन किया था। कथित तौर पर डुप्लीकेट शराब पीने के तुरंत बाद सभी की तबीयत अचानक खराब होने लगी, जिसमें उपेन्द्रसिंह गोहिल नाम के युवक की सबसे पहले मौत हुई।

एसपी नितेश पांडेय के अनुसार, बाकी बचे 6 लोगों को तुरंत सर टी अस्पताल और अन्य निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान 24 वर्षीय विश्वराजसिंह गोहिल और घनश्यामसिंह जडेजा की हालत भी बेहद गंभीर बताई जा रही थी। इलाज के दौरान दो और दोस्तों की मौत के बाद प्रशासन ने कुल 3 मौतों की पुष्टि की है।

मृतकों की पहचान और जहर की आशंका पुलिस प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान भावनगर के तळाजा रोड निवासी 40 वर्षीय कार्तिक अश्विनभाई मकवाना, घोघा तालुका के खरकड़ी गांव के 25 वर्षीय उपेन्द्रसिंह चंद्रसिंह गोहिल और मूल रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले नरेंद्रसिंह यादव के रूप में हुई है।

मृतक उपेन्द्रसिंह के भाई नरेन्द्रसिंह ने आरोप लगाया है कि शराब में जहर (पॉइजन) होने की पूरी आशंका है। उन्होंने बताया कि शराब पीने के बाद उनके भाई और दोस्तों को लगातार उल्टियां होने लगी थीं और उनकी स्थिति नाजुक हो गई थी। मौत की असली वजह का पता लगाने के लिए शवों का फोरेंसिक पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही असली सच्चाई सामने आएगी।

बुटलेगर्स के रैकेट का भंडाफोड़ इस घटना के सामने आते ही पुलिस प्रशासन तुरंत एक्शन मोड में आ गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नकली 'रॉयल स्टैग' शराब बेचने वाले 4 बुटलेगरों को हिरासत में ले लिया है।

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि इस रैकेट के मुख्य सप्लायर सहित खुदरा बिक्री करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूरे नेटवर्क को बैकट्रैक कर रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि इस नकली शराब की खेप वरतेज पुलिस स्टेशन क्षेत्र और शहर के कुछ अन्य इलाकों में बड़े पैमाने पर बेची गई थी।